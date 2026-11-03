Kocaeli'de okullar tatil mi, yarın Kocaeli'de okul var mı? 4 Kasım Çarşamba Kocaeli Valiliği açıklaması var mı?

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Kocaeli Valiliği, kuvvetli yağış uyarısında bulunarak motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 18 saatliğine yasakladı. Ancak Valilik'ten okulları tatil eden bir karar henüz açıklanmadı. İşte Kocaeli'de yarın okulların durumuna ve Valilik'in aldığı tedbirlere dair son gelişmeler.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valiliği'nden 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. Bu nedenle mevcut duruma göre yarın Kocaeli genelinde eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni bir karar alınması halinde açıklamanın Kocaeli Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor.

YARIN KOCAELİ'DE OKUL VAR MI?

Evet, yarın Kocaeli'de okul var. Valilik'ten aksi yönde bir karar açıklanmadığı sürece resmi ve özel tüm okullarda eğitim-öğretim normal şekilde sürecek. Öğrenci ve velilerin, gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde Valilik'ten gelebilecek olası bir açıklamayı takip etmeleri öneriliyor.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kocaeli Valiliği, Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 18 saatliğine yasakladı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

VALİLİKTEN SAHTE DUYURU UYARISI

Kocaeli Valiliği, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında Valilik adına yayılan sahte tatil duyurularına karşı da uyarıda bulunmuştu. Valilik, "Kocaeli'de Sağanak Yağış Uyarısı" başlığıyla dolaşıma sokulan ve okulların tatil edildiğini iddia eden paylaşımın kendileri tarafından yapılmadığını açıklamıştı. Valilik, vatandaşların sahte hesaplardan yapılan duyurulara itibar etmemesini ve yalnızca resmi kanalları takip etmesini istedi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da da 4 Kasım Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar bulunmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağını ve metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış düşebileceğini açıkladı.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.