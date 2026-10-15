Kocaeli'de okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ekim yarın Kocaeli'de okullar tatil mi? (Kocaeli Valiliği)

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Kocaeli'de etkili olan sağanak yağışın ardından 16 Ekim Cuma günü okullarda eğitime ara verildi. Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararın ardından öğrenciler ve veliler, “16 Ekim yarın Kocaeli'de okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

16 EKİM YARIN KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kocaeli Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kent genelinde okullarda cuma günü ders yapılmayacak.

Valilik açıklamasında, meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların kent genelinde etkisini azalarak da olsa sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Muhtemel olumsuzlukların, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların ve su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla eğitim kurumlarını kapsayan tatil kararı alındı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın Kocaeli'ye ulaşmasının ardından alınan karar, kent genelindeki eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verilmesini kapsıyor.

KOCAELİ VALİLİĞİNDEN YAĞIŞ VE TATİL AÇIKLAMASI

Kocaeli Valiliği, kent genelinde devam eden yağışlara ilişkin meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kararını açıkladı. Yağışların etkisini azalarak da olsa sürdüreceğinin öngörüldüğü belirtilirken, olası olumsuzluklara karşı tedbir alındığı bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve su baskınları gibi muhtemel risklerin önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

KAMU PERSONELİ İÇİN DE İDARİ İZİN KARARI ALINDI

Kocaeli Valiliğinin tatil kararının yanı sıra kamu kurumlarında çalışan belirli personeller için de idari izin uygulaması kararlaştırıldı. Açıklamaya göre, hizmeti zorunlu olan çalışanlar hariç olmak üzere aşağıdaki gruplar 16 Ekim Cuma günü idari izinli sayılacak:

Gazi ve malul gaziler

Hamile ve engelli personeller

Kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri

Rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe giden ya da 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar

Valilik tarafından duyurulan idari izin kararı, belirtilen personel gruplarını kapsıyor. Hizmeti zorunlu olan çalışanlar ise uygulamanın dışında tutuluyor.

İSTANBUL'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından okullarda eğitime ara verilmesi kararı alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin AFAD Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle okulların 16 Ekim Cuma günü de tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul ve Kocaeli'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarını kapsayan tatil kararları açıklandı.