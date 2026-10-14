Kocaeli Okullar Tatil mi? 15 Ekim Perşembe Kocaeli’de Okul Var mı?

15 Ekim Perşembe Kocaeli’de okul var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre Kocaeli’de 14 ve 15 Ekim tarihlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gebze, İzmit ve Darıca başta olmak üzere tüm ilçelerdeki öğrenciler Valilik’ten gelecek açıklamayı takip ediyor. Kocaeli’de okullar açık mı, motosiklet yasağı ne zaman bitecek? Tüm detaylar haberimizde…

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli’de 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Kocaeli Valiliği, 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru paylaşmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece kent genelindeki okullarda eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

KOCAELİ VALİLİĞİ’NDEN SEL UYARISI

Kocaeli Valiliği, kent genelinde devam eden sağanak yağışların ilerleyen saatlerde şiddetini artırabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olması istendi. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiği hatırlatıldı.

KOCAELİ’DE MOTOSİKLET VE SCOOTER YASAĞI

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. 14 Ekim Çarşamba saat 06.00'da başlayan yasak, 15 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar geçerli olacak. Ancak bu trafik tedbiri, okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

GEBZE, İZMİT VE DARICA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli’nin Gebze, İzmit, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra ilçelerinde de 15 Ekim Perşembe günü için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Yeni bir karar alınması durumunda, uygulamanın hangi ilçeleri kapsayacağı Valilik tarafından duyurulacak.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL, KOCAELİ’DE DE OLACAK MI?

İstanbul Valiliği, şiddetli yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verdi. Ancak İstanbul için alınan karar Kocaeli’yi kapsamıyor. Kocaeli’de eğitime ara verilebilmesi için Kocaeli Valiliği’nin ayrı bir karar alması gerekiyor.

KOCAELİ’DE OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, Kocaeli Valiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir.