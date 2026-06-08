Koç Holding’e bağlı farklı şirketlere yönelik son dönemde gerçekleşen silahlı saldırı iddiaları, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştır. Farklı şehirlerde meydana gelen olaylarda, Koç Holding bünyesindeki bazı işletmelerin hedef alındığı, çeşitli noktalarda silahlı saldırı ve kurşunlama vakalarının yaşandığı bildirilmiştir. Peki, Koç Holding saldırı olayı nedir? Koç Holding şirketlerine neden saldırılıyor? Detaylar haberimizde.

KOÇ HOLDİNG SALDIRI OLAYI NEDİR?

Edinilen bilgilere göre ilk olaylardan biri İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlük binasında gerçekleşmiştir. Maskeli iki kişi tarafından binaya ateş açıldığı, olayda maddi hasar oluştuğu ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda şüphelilerin yakalandığı aktarılmıştır.

Benzer bir saldırı Antalya’da da yaşanmıştır. Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde bulunan bir oto galerinin, kimliği gizlenen bir kişi tarafından ateş açılarak hedef alındığı, olay yerinde mermi izlerinin tespit edildiği ve güvenlik güçlerinin şüphelileri yakaladığı belirtilmiştir.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ise Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir banka şubesinin kurşunlandığı tespit edilmiştir. Olayın sabah saatlerinde fark edildiği, şubenin camlarında kurşun izleri bulunduğu ve güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı bildirilmiştir. Şubenin geçici olarak hizmete kapatıldığı ve diğer şubeler üzerinden hizmet verileceğine dair bilgilendirme yapıldığı aktarılmıştır.

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KOÇ HOLDİNG ŞİRKETLERİNE NEDEN SALDIRILIYOR?

Olayların kamuoyuna yansıyan gerekçesi, İzmir’de düzenlenen bir hastane açılış töreninde Rahmi Koç tarafından anlatıldığı öne sürülen bir fıkra etrafında şekillenmiştir. Söz konusu fıkranın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte geniş çaplı tepkilerin ortaya çıktığı ve bu tepkilerin bazı bölgelerde Koç Holding’e bağlı işletmelere yönelik saldırılara dönüştüğü ifade edilmektedir.

Açılış töreninde, farklı kamu görevlilerinin de bulunduğu bir ortamda anlatıldığı belirtilen fıkranın, bazı çevreler tarafından eleştirildiği ve içeriğinin kamuoyunda tartışma yarattığı aktarılmıştır. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada büyüyen tepkiler, kısa süre içinde farklı illerdeki Koç Holding’e ait işletmelere yönelik fiziksel saldırı iddialarıyla aynı zaman çizgisinde gündeme gelmiştir.

İlk olarak İstanbul ve Antalya’da görülen olayların ardından Diyarbakır’da da benzer bir saldırı yaşanması, olayların zincirleme şekilde farklı şehirlere yayıldığı yönünde haberlerin oluşmasına neden olmuştur. Güvenlik birimleri tarafından olaylara ilişkin soruşturmaların sürdürüldüğü bildirilmektedir.