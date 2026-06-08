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Arda Güler, dünya yıldızlarını tek tek solladı

Arda Güler, dünya yıldızlarını tek tek solladı
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Real Madrid forması giyen Arda Güler kendi pozisyonunda dünyanın en değerli futbolcusu oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbolcuların mevkilerine göre güncel piyasa değerlerini raporladı. Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, ofansif orta saha pozisyonunda dünyanın en pahalı oyuncusu unvanını elde etti.

  • Arda Güler, ofansif orta saha pozisyonunda dünyanın en değerli oyuncusu oldu.
  • CIES raporuna göre Arda Güler'in piyasa değeri 124.8 milyon euro.
  • Arda Güler, Florian Wirtz (124.1 milyon euro) ve Jude Bellingham'ı (120.3 milyon euro) geride bıraktı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasında büyük bir merakla beklenen güncel oyuncu piyasa değerleri raporunu yayımladı. 

ARDA GÜLER EN DEĞERLİ OYUNCU OLDU

Real Madrid ve A Milli Takım formasıyla sergilediği göz kamaştırıcı performansla adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki Arda Güler, kendi pozisyonunda dünyanın en değerli oyuncusu unvanını kazandı.

DEV İSİMLERİ SOLLADI

Ofansif orta saha pozisyonu için hazırlanan güncel listede Arda, dünya futbolunun en çok konuşulan genç yıldızlarını geride bırakmayı başardı. Milli futbolcu, Liverpool ile harikalar yaratan Florian Wirtz ve Real Madrid'den takım arkadaşı olan dünyaca ünlü Jude Bellingham gibi dev piyasa değerine sahip isimleri sollayarak liderlik koltuğuna oturdu.

DÜNYANIN EN PAHALI 3 YILDIZI

CIES'in açıkladığı verilere göre, ofansif orta saha mevkisinde dünya futbolunun zirvesinde yer alan ilk 3 futbolcu ve güncel piyasa değerleri şu şekilde sıralandı:

  • Arda Güler: 124.8 milyon euro
  • Florian Wirtz: 124.1 milyon euro
  • Jude Bellingham: 120.3 milyon euro
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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