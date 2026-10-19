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İstanbul Sarıyer’de bulunan İstinyePark AVM’de Filistin destekçisi aktivistler tarafından protesto edilen Klodya Medina, kamuoyunun gündemine geldi. Medina’nın İsrail ordusu mensuplarına Türkiye’de sağlık turizmi ve çeşitli hizmetler sağladığı yönündeki iddialar, protestonun gerekçeleri arasında yer aldı. Peki, Klodya Medina nereli, İsrailli mi, eşi kim Klodya Medina İstinyePark'ta neden protesto edildi? Detaylar...

KLODYA MEDİNA KİMDİR?

Klodya Medina, bazı kaynaklarda Klodya Medina Halfon ve Klodya Medina Hason isimleriyle anılıyor. İsrail ile bağlantıları ve Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle gündeme gelen Medina hakkında, İsrail ordusu mensuplarına sağlık turizmi kapsamında Türkiye’de çeşitli hizmetler sağladığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

KLODYA MEDİNA NERELİ, İSRAİLLİ Mİ?

Klodya Medina’nın nereli olduğu ve hangi ülkenin vatandaşı olduğu, İstinyePark AVM’deki protestonun ardından araştırılan konular arasında yer aldı.

7 Ekim Hareketi tarafından yayımlanan profilde Medina’nın Türkiye vatandaşlığının bulunduğu belirtilirken, çeşitli haberlerde kendisinin hem Türkiye hem de İsrail vatandaşı olduğu ifade edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Medina, Türkiye ve İsrail ile bağlantılı çifte vatandaşlık iddiasıyla gündeme geldi.

Bununla birlikte, Medina’nın doğum yeri ve kişisel geçmişine ilişkin ayrıntılar verilen bilgiler arasında yer almıyor. Bu nedenle nerede doğduğu veya hangi şehirden olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

KLODYA MEDİNA EŞİ KİM, TÜRK MÜ?

Klodya Medina’nın eşi, eşinin Türk olup olmadığı ve özel hayatına ilişkin bilgiler de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Ancak Medina’nın eşinin kimliği, vatandaşlığı veya evlilik hayatına ilişkin doğrulanmış bir bilgi, bu haber kapsamında yararlanılan bilgiler arasında yer almıyor.

KLODYA MEDİNA İSTİNYEPARK'TA NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

Klodya Medina, 18 Ekim 2026’da İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinyePark AVM’de Filistin destekçisi aktivistler tarafından protesto edildi. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Protestonun arka planında, 7 Ekim Hareketi tarafından Medina’ya yöneltilen İsrail ordusu mensuplarına hizmet sağlama iddiaları bulunuyor. Hareket, Medina’nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye getirdiğini, bu kişilere sağlık ve konaklama hizmetleri sunulmasıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğunu ve çeşitli ticari işlemler gerçekleştirdiğini öne sürdü.

7 Ekim Hareketi, 16 Ekim 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Söz konusu başvuruda Medina’nın faaliyetlerine ilişkin çeşitli suçlamalar yer aldı.

İstinyePark AVM’de yaşanan protesto sırasında Filistin destekçisi aktivistlerin Medina’ya tepki gösterdiği, olayın ardından bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Olayda silah veya bıçak kullanılmadığı öğrenildi.

Medina’nın protesto edilmesinin temelinde, aktivistlerin kendisine yönelttiği iddialar bulunuyor. Bu iddiaların doğruluğuna ilişkin hukuki değerlendirme ise yetkili makamların incelemesi ve yargı süreci kapsamında ele alınabilecek bir konu olarak öne çıkıyor.