Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak mı?

Türkiye gündeminde yaşanan sarsıcı gelişmeler ve yas havası nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında yapılan değişiklikler, "Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı?" sorusunu gündeme getirdi. Dizinin normal şartlarda 16 Nisan Cuma akşamı ekrana gelmesi beklenen yeni bölümüyle ilgili herhangi bir erteleme kararı olup olmadığı, binlerce dizi sever tarafından sorgulanıyor. Yapım şirketinden veya kanaldan gelebilecek olası bir "zorunlu ara" duyurusuna karşı gözler ShwTV'ye çevrildi.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM VAR MI?

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti, bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı konusuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Son günlerde yaşanan üzücü olaylar ve bazı dizilerin yayın akışından çıkarılması, "Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanmayacak mı?" sorusunu beraberinde getirdi. Ancak dizinin hayranlarını sevindirecek haber gecikmedi. Sevilen yapımın yeni bölümüyle ilgili herhangi bir aksama olmadığı ve izleyicisiyle buluşmaya hazırlandığı öğrenildi.

TV YAYIN AKIŞINDA YER ALIYOR: ERTELEME KARARI YOK

Dizinin akıbetini merak eden takipçiler için yapılan kanal kontrollerinde, Kızılcık Şerbeti dizisinin televizyon yayın akışında yer aldığı görüldü. Yapım şirketi ve yayıncı kuruluştan herhangi bir erteleme veya iptal kararı gelmedi. Bu durum, dizinin planlandığı şekilde, kendi saatinde ve yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacağını kesinleştirmiş oldu. İzleyiciler, Cuma akşamı macera ve aşk dolu sahneleri kesintisiz bir şekilde izleyebilecekler.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Her hafta reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizinin yeni bölümünde, karakterler arasındaki dengelerin değişeceği sinyalleri fragmanlarda verilmişti. Erteleme haberlerinin asılsız çıkmasıyla birlikte, gözler yarın akşam yayınlanacak olan kritik sahnelere çevrildi. Hikayenin gidişatını etkileyecek büyük sırların açığa çıkması beklenen bu bölümde, izleyicileri yine duygu dolu anlar bekliyor.

RESMİ KAYNAKLAR DOĞRULADI: DİZİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada yayılan "yeni bölüm haftaya kaldı" iddialarına karşın, resmi yayın akışı listeleri dizinin yayında olacağını teyit etti. Veliler ve öğrenciler gibi dizi severlerin de gündemi yakından takip ettiği bu dönemde, Kızılcık Şerbeti'in yayınlanacak olması takipçileri için bir moral kaynağı oldu. Cuma akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak olan yeni bölüm için geri sayım devam ediyor. Herhangi bir anlık değişiklik ihtimaline karşı resmi kanalların takip edilmesi önerilse de şu an için her şey planlandığı gibi ilerliyor.