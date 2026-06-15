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Kızılcık Şerbeti Işıl nasıl öldü? Ece İrtem neden öldü, doğum gününde mi öldü?

Kızılcık Şerbeti Işıl nasıl öldü? Ece İrtem neden öldü, doğum gününde mi öldü?
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı “Işıl” karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, doğum gününü kutladıktan yalnızca bir gün sonra evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 35 hayatını kaybetti. Peki, Kızılcık Şerbeti Işıl nasıl öldü? Ece İrtem neden öldü, doğum gününde mi öldü? Detaylar...

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı “Işıl” karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, doğum gününü kutladıktan yalnızca bir gün sonra evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Kızılcık Şerbeti Işıl nasıl öldü? Ece İrtem neden öldü, doğum gününde mi öldü? Detaylar haberimizde.

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL NASIL ÖLDÜ?

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, oyuncu Ece İrtem'in sabah saatlerinde evinde geçirdiği belirtilen kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.

Sanata ve müziğe olan ilgisini eğitim hayatına da taşıyan İrtem, eğitimini Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümü'nde tamamladı. Başarılı oyuncu, 2014 yılında bölümünden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

Üniversite yıllarında sanat dünyasının önemli isimleriyle çalışma fırsatı bulan İrtem; İzmir Devlet Opera ve Balesi bünyesinde görev yapan sanatçılarla eğitim aldı. Kariyerinin şekillenmesinde önemli rol oynayan bu süreçte Aytül Büyüksaraç, Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç ve Anna Chubuchenko gibi isimlerle çalışmalar gerçekleştirdi.

Opera ve şan eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine yönelen İrtem, televizyon projelerinde üstlendiği rollerle adından söz ettirdi. Özellikle son dönemde “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Televizyon ekranlarında farklı yapımlarda yer alan oyuncu, hem oyunculuk performansı hem de sanat eğitimiyle dikkat çeken isimler arasında gösterildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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