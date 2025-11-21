Kızılcık Şerbeti Elif kim? Zeynep Parla kimdir? Zeynep Parla kimdir kaç yaşında, evli mi, bekar mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosunda kapsamlı bir değişim sürecine giriyor. 14 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla Doğa, Işıl, Mustafa ve Firaz karakterleri yapımdan ayrılacak. Öte yandan diziye Özge Borak, Dilaray Yeşilyaprak ve Hakan Karahan gibi dikkat çekici isimler katılıyor. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler, "Kızılcık Şerbeti'nde Elif karakteri kim?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Aynı zamanda yeni isimlerden Zeynep Parla da ilgi odağı oldu. Zeynep Parla'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve medeni durumu gibi detaylar araştırılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ ELİF KİMDİR?

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbetine yeni katılan Elif karakterine, 1997 doğumlu genç oyuncu Zeynep Parla hayat verecek. Dizi kadrosunda devam eden değişimlerin ardından Elif karakteri dikkat çeken yeni isimlerden biri oldu.

Güzel oyuncu Seray Kaya'nın Başak karakterine hayat verdiği dizide üvey babası Tuncay Keskin'i Hakan Karahan, annesine ise Begüm Tosun hayat veriyor. Ünal Holding'in Keskin ailesiyle yeni bir proje için bir araya geleceği bölüm sürprizleriyle yine çok konuşulacak.

KIZILCIK ŞERBETİ KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu kadrosu yenilenmeye devam ediyor. 14 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla Doğa, Işıl, Mustafa ve Firaz karakterleri hikâyeden ayrılıyor. Bunun yanında diziye Özge Borak, Dilaray Yeşilyaprak ve Hakan Karahan gibi deneyimli oyuncular dahil olarak yapımın dinamizmini artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE ELİF KARAKTERİ

Dizinin yeni karakterlerinden Elif, Salkım'ın kızıdır. Hikâyeye güçlü bir giriş yapması beklenen Elif, aynı zamanda Abdullah Bey'in ilerleyen bölümlerde yeni eşi olacak kişi olarak öne çıkıyor. Elif karakterini canlandıracak olan Zeynep Parla, performansıyla izleyicinin ilgisini toplamaya hazırlanıyor.

ZEYNEP PARLA KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni yüzü Zeynep Parla, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olan oyuncu, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar'da tamamlamış, ardından Kadir Has Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Hilal Saral'dan özel oyunculuk dersleri alan Parla, ilk profesyonel adımını 2015 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle atmıştır.

Zeynep Parla özel hayatını medyadan uzak yaşıyor.

ZEYNEP PARLA'NIN YER ALDIĞI PROJELER

• Kızılcık Şerbeti – Elif

• Yargı – Merve Demetoğlu

• Kuş Uçuşu

• Özelden Yürüyenler – Duygu