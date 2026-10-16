Kızılcık Şerbeti Abdullah öldü mü, Ahmet Mümtaz Taylan diziden ayrıldı mı?

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah neden yere yığıldı sorusunun yanıtı, dizinin 143. bölüm fragmanında saklı. Ailesinin yaşadığı ağır kayıplar, köşkün Asil ve Asude tarafından satın alınması ve oğlu Fatih ile yaşadığı büyük kavga, Abdullah'ı derinden sarstı. Ancak dizide Abdullah'ın öldüğüne dair bir gelişme şu ana kadar yer almadı ve 144. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti'nde köşkü kim aldı? Tüm detaylar haberimizde…

KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH ÖLDÜ MÜ?

Hayır. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterinin öldüğüne ilişkin bir gelişme şu ana kadar dizide yer almadı. 143. bölüm fragmanında Abdullah'ın duygusal bir konuşmanın ardından yere yığılması, izleyicilerde karakterin hayatını kaybedip kaybetmeyeceği sorusunu doğurdu. Ancak Abdullah'ın sağlık durumunun ne olacağı, yeni bölümlerde netlik kazanacak.

ABDULLAH NEDEN YERE YIĞILDI?

Abdullah, son dönemde hem iş hayatında hem de ailesinde peş peşe büyük darbeler aldı. Ünal Holding'in iflasının ardından ailenin köşkünü de kaybetmesi, evdeki gerilimi zirveye taşıdı. Ailesinin yaşadığı kayıplardan söz ettiği duygusal konuşmanın ardından yere yığılan Abdullah'ın bu sahnesi, fragmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Karakterin yaşadığı sağlık krizinin boyutu ise devam eden hikâyede ortaya çıkacak.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE KÖŞKÜ KİM ALDI?

Ünal ailesinin köşkü, Asil ve Asude tarafından satın alındı. Ailenin yıllardır yaşadığı evin el değiştirmesi, Fatih'in öfkesini kontrol edememesine neden oldu. Oğlunun tepkisinin ardından Abdullah, Fatih'i evden kovdu. Bu gelişme, Ünal ailesinin içindeki çatlağı daha da derinleştirdi.

ÜNAL HOLDİNG İFLAS ETTİ

Dizinin son bölümünde Ünal Holding'in yaşadığı mali çöküş, şirket yönetiminde köklü bir değişime yol açtı. Holding binasındaki "Ünal & Ünal Holding" tabelasının indirilip yerine "Group Erdem Holding" tabelasının asılması, Asil ile Asude'nin ele geçirdiği üstünlüğü gözler önüne serdi. Abdullah, iş hayatındaki kayıpların yanı sıra aile içindeki anlaşmazlıklarla da baş etmek zorunda kaldı. Salkım, evdeki sorunların büyümesini engellemeye çalışırken Fatih'in tepkileri aile içindeki ilişkileri daha da zorlaştırdı.

ÖMER'İN OTELİNDE ZEHİRLENME SKANDALI

Son tanıtımda öne çıkan bir diğer gelişme ise Ömer'in otelinde düzenlenen düğün organizasyonunda yaşanan toplu gıda zehirlenmesi oldu. Ömer, olayın arkasında Lider'in olabileceğinden şüphelendiğini Kıvılcım'a anlattı. Lider'in Kıvılcım'a yönelik yakın tavırları ve düğünde yaşananlardan Ömer'i sorumlu tutması, iki karakter arasındaki gerilimi tırmandırdı. Zehirlenme olayının gerçek sorumlusu ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

BAŞAK HASTALIĞINI GİZLİYOR

Son bölümde Başak, sağlık sorunlarına ilişkin tedavi sürecini gizli tutmayı sürdürdü. Fatih'in doktor kontrolünde Başak'ın yanında olması ise ikili arasındaki ilişkinin seyrine dair yeni soru işaretleri doğurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ 144. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Kızılcık Şerbeti'nin 144. bölüm fragmanı, 16 Ekim 2026 itibarıyla henüz yayınlanmadı. Show TV'nin resmi internet sitesinde şu an için 143. bölümün ikinci fragmanı yer alıyor. Yeni tanıtımın yayın tarihi ve saatine ilişkin kesinleşmiş bir duyuru bulunmuyor. 144. bölüm fragmanı yayınlandığında, Abdullah'ın sağlık durumuna dair ipuçlarının da ortaya çıkması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMANI NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'nin bölüm tanıtımları, Show TV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasında yayınlanıyor. İzleyiciler ayrıca kanalın resmi dijital yayın hesapları ve sosyal medya kanalları üzerinden de fragmanlara ulaşabiliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU NE?

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam biçimlerine ve aile değerlerine sahip insanların ilişkilerini konu alan bir televizyon dizisi. Hikâye, başlangıçta Doğa ile Fatih'in evliliği üzerinden iki ailenin karşılaşmasını merkeze aldı. İlerleyen sezonlarda aile içi çatışmalar, evlilikler, ayrılıklar, iş hayatındaki mücadeleler ve yeni karakterlerin katılımıyla anlatı genişledi. Kıvılcım ile Ömer'in ilişkisi ve Ünal ailesinin yaşadığı değişimler, dizinin devam eden olay örgüsünün önemli parçaları arasında yer alıyor.