Kızılcık Şerbeti 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 146. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, “ Kızılcık Şerbeti 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” ve “ Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı?” aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, Kızılcık Şerbeti 146. bölüm fragmanı hakkında merak edilen detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Nursema ve Asil’in yüzleşmesi ekrana geliyor. Asil aşkını itiraf ederken, Nursema’nın “Seninle ben olamayız. Bugün beni belki de gerçekten ilk defa kaybettin!” sözleriyle net duruşu dikkat çekiyor. Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Abdullah, Nursema’dan özür diliyor. Elif, Çimen ve Emir’in barıştığını müjdelerken bu haber Kıvılcım ve Salkım’ı karşı karşıya getiriyor. Lider’in Ömer’in oteline yaptığı beklenmeyen ziyaret ile Londra’ya giden Hilal’in Ömer’e veda etmesi merak uyandırıyor. Tanıtımın finaline ise Başak ve Lider’in gözlerden uzak buluşmasına Fatih’in şahit olması damga vuruyor. Başak oğlunu Lider’den uzak tutmak isterken, Lider’in Cemo’nun babası olduğunu söylemesi yeni bölüme olan heyecanı zirveye taşıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 146. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 146. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başak ve Fatih’in bebeklerini kaybetmesi Ünal ailesini yasa boğar. Başak’ın hastalığını öğrenen Fatih, Tuncay’ın desteğiyle zamanla yarışır. Abdullah’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için Salkım, bakım ve tedavi süreciyle yakından ilgilenir. Ömer de şirketin ve ailesinin geleceğini tehdit eden Asil’in arkasındaki gizli gücü açığa çıkarmak için düğmeye basar. Lider ise Ünal ailesine yeni bir darbe vurmak üzere hazırlık yapmaktadır. Kıvılcım’ın, Lider ile olan yakınlığından rahatsızlık duyan Ömer, tepkisini gizleyemez. Ömer ile Kıvılcım arasındaki kopmayan bağı fark eden Hilal ise köşeye sıkışır. Diğer taraftan Ayşin’in kurduğu tuzak, Kıvılcım’ın radikal bir karar almasına neden olur. Başak’ın geçmişinden gelen beklenmedik bir isimle karşılaşması dengeleri altüst ederken, Kıvılcım’ın evinde yaşanacak sürpriz karşılaşma yeni bir krizin fitilini ateşler.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti 5. sezonda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Nilay karakteriyle Feyza Civelek, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi karakterleri kadroda yer almıyor.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur bu sezonda Kızılcık Şerbeti'nde olacaklar. Ayrıca Asena Keskinci, Çimen karakterine hayat verecek.