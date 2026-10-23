Kızılcık Şerbeti 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 145. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, “ Kızılcık Şerbeti 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” ve “ Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı?” aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, Kızılcık Şerbeti 145. bölüm fragmanı hakkında merak edilen detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Salkım, felç geçiren Abdullah’ın iyileşmesini dört gözle bekliyor. Bebeğini kaybeden Başak’ın, Salkım’a ateş püskürdüğü tanıtımda Ömer, Asil’in Ünal Holding’i nasıl iflasa sürüklediğinin peşine düşüyor. Fatih, Başak’a sürpriz yaparak yurt dışında yaşayan oğlu Cemo’yu ilik nakli tedavisi için geldiğini müjdeliyor. Tanıtımın finalinde ise Kıvılcım’ın “Senin burada ne işin var!” haykırışıyla yaşanacaklar merak konusu oluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 145. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 145. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Asude ile Asil’in aldığını öğrenmek, Abdullah’a ağır bir darbe vurur. Taşınmak üzere hazırlıkları başlatan Abdullah, yaşadığı çaresizlik karşısında daha fazla dayanamayarak felç geçirir. Abdullah’ın yoğun bakıma alınması Ünal ailesini üzüntüye boğar. Abdullah’ın iflasının önüne geçmek isteyen Ömer, gözünü karartarak hayati bir adım atar. Asil ve Asude hiç beklemedikleri bu hamle karşısında büyük bir şok yaşar.Lider, Kıvılcım ile yakınlaşmaya çalışırken; Ömer, otelinde gerçekleşen gıda zehirlenmesi vakasından Lider’den şüphelenir. Kıvılcım ise Lider’in kibirli tavırlarından giderek rahatsız olmaya başlar.Doktorunun tedavisine yatarak devam etmesi gerektiği kararına rağmen hastalığını Fatih’ten ve ailesinden gizlemeye devam eden Başak’ın sağlık durumu ise giderek kötüleşir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti 5. sezonda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Nilay karakteriyle Feyza Civelek, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi karakterleri kadroda yer almıyor.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur bu sezonda Kızılcık Şerbeti'nde olacaklar. Ayrıca Asena Keskinci, Çimen karakterine hayat verecek.