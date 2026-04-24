Kızılcık Şerbeti 134. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. Bu akşam dizinin 122. bölümü ekrana gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıvılcım, programında hayat kurtaran sessiz yardım işaretini anlatarak farkındalık yaratıyor. Nilay’ın, Ünal eve geri döndüğü tanıtımda Abdullah ve Salkım’ın arasındaki gerilimin devam etmesi dikkat çekiyor. Salkım, Elif’in geçirdiği gizli ameliyatı Çimen’den duyduğunda baygınlık geçiriyor. Tanıtımın finalinde ise elektrik arızasından çıkan yangında Nursema ve Ulvi’nin yardımına Asil’in yetişmesi yeni bölüme dair merakı artırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başak ve Cemo’yu baş başa yakalayan Fatih durumu anlar ve çok öfkelenerek orayı terk eder. Başak perişandır, mecburen Tuncay’ı arayarak Cemo ile onun evine geçer. Bu birliktelik hepsini birbirine yaklaştıracaktır. Birkaç gün geçtikten sonra ise Fatih ve Başak yüzleşerek tüm gerçekleri konuşacaklardır. Nilay’ın aklanarak Kıvılcım ve Ömer ile Ünal evden çıkması Abdullah’ı hem çok üzmüş hem de Salkım’a karşı müthiş öfkelendirmiştir. Tüm bu olaylar kocasının yanına dönen Çimen’e daha ilk günden soğuk duş etkisi yapar. Karı kocanın arası gerginleşir. Herkes Kıvılcımlar’da kalan Nilay’ı ziyarete gelir, Salkım’ın ise gelme nedeni özür dilemektir. Asil’in el altından iş ayarlaması İlhami’yi çok sinirlendirecektir. Bu konu Asil ve Nursema’yı da karşı karşıya getirir. Cemo’nun gelişi kadar gidişi de olaylı olacaktır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih’in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne’nin Fatih’e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl’ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril’in Sönmez’i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa’nın Nilay’a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl’ın eski sevgilisi Leo’nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo’nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay’ın öğrendiklerini Nursema’ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer’in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.