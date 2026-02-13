Kızılcık Şerbeti 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 126. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça "Kızılcık Şerbeti canlı yayın", "Show TV Kızılcık Şerbeti 117. bölüm izle" ve "Son bölümde neler yaşandı?" gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için "Kızılcık Şerbeti 126. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ünal Ev bu kez hiç beklemedikleri bir yerden darbe almıştır. Salkım'ın oğlu için düşündüğü gelin adayı yaşadığı hüsran sonucu intikam için harekete geçmiştir. Neyse ki olay büyük sonuçlar doğurmadan atlatılacak, Salkım Çimen'in diline düşecektir. Abdullah kendilerini kurtaran Hayat'a büyük bir jest yapar. Kıvılcım programına konuk olan Başak'ın babası Tuncay ile arkadaş olur, bu arkadaşlık Ömer'i rahatsız eder. İlhami ve Nursema'nın dostluğu ise günden güne Asil'i iyice çileden çıkartmaktadır. Geri dönülmez bir karar alarak Elif'e talip olduğunu Asude'ye söyler. Asude de hemen harekete geçerek konuyu Abdullah'a açar. Başak, aklına koyduğunu yapar ve Bade'nin gerçekten hamile olmadığını, oyun oynadığını ispatlar. Durumu Ömer'e söyleme işi ise Fatih'e düşer. Sevtap ve Abidin ne birlikte olabiliyor, ne de ayrı kalabiliyorlardır. Bu ilişki ikisine de zarar veriyordur. Asude ve Asil'in Elif'i istemeye geldikleri gece ise en büyük bombayı Elif patlatır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

126. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 126. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında; Fatih ve Başak'ın aşk dolu atışmaları, ikilinin birbirine karşı koyamayıp duygularını gizleyememesiyle dikkat çekiyorken Kıvılcım'ın platformun lansmanına kimi davet ettiği merakı iyice artırıyor. Abdullah'ın, Nursema'ya İlhami ile evlilik konusunda verdiği tavsiye, eski çiftin tekrardan bir araya gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Aile meselelerinin gölgesinde kalan Emir ve Çimen'in evliliğinde sular bir türlü durulmazken, Salkım'daki değişim gözlerden kaçmıyor. Salkım'ın Nilay için görücü ayarlaması ise tanıtıma damgasını vuruyor. Değişen dengelerle birlikte yaşanacaklar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.