Kızılcık Şerbeti 125. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 122. bölümü ekrana gelecek. Diziyi izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 122. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 122. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında; Fatih ve Başak'ın aşk dolu atışmaları, ikilinin birbirine karşı koyamayıp duygularını gizleyememesiyle dikkat çekiyorken Kıvılcım'ın platformun lansmanına kimi davet ettiği merakı iyice artırıyor. Abdullah'ın, Nursema'ya İlhami ile evlilik konusunda verdiği tavsiye, eski çiftin tekrardan bir araya gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Aile meselelerinin gölgesinde kalan Emir ve Çimen'in evliliğinde sular bir türlü durulmazken, Salkım'daki değişim gözlerden kaçmıyor. Salkım'ın Nilay için görücü ayarlaması ise tanıtıma damgasını vuruyor. Değişen dengelerle birlikte yaşanacaklar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ünal Ev bu kez hiç beklemedikleri bir yerden darbe almıştır. Salkım'ın oğlu için düşündüğü gelin adayı yaşadığı hüsran sonucu intikam için harekete geçmiştir. Neyse ki olay büyük sonuçlar doğurmadan atlatılacak, Salkım Çimen'in diline düşecektir. Abdullah kendilerini kurtaran Hayat'a büyük bir jest yapar. Kıvılcım programına konuk olan Başak'ın babası Tuncay ile arkadaş olur, bu arkadaşlık Ömer'i rahatsız eder. İlhami ve Nursema'nın dostluğu ise günden güne Asil'i iyice çileden çıkartmaktadır. Geri dönülmez bir karar alarak Elif'e talip olduğunu Asude'ye söyler. Asude de hemen harekete geçerek konuyu Abdullah'a açar. Başak, aklına koyduğunu yapar ve Bade'nin gerçekten hamile olmadığını, oyun oynadığını ispatlar. Durumu Ömer'e söyleme işi ise Fatih'e düşer. Sevtap ve Abidin ne birlikte olabiliyor, ne de ayrı kalabiliyorlardır. Bu ilişki ikisine de zarar veriyordur. Asude ve Asil'in Elif'i istemeye geldikleri gece ise en büyük bombayı Elif patlatır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.