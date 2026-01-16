Kızılcık Şerbeti 121. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 122. bölümü ekrana gelecek. Diziyi izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 122. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 122. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ BÖLÜM HEYECANI

Ünal kadınlarının Bursa tatilinden keyifli görüntüler ekrana geldi. Emir'in Çimen'e, evlilik teklifinde bulunduğu tanıtımda Fatih ve Başak'ın yaşadığı anlar merak uyandırıyor. Ömer ve Bade bebekleri için doktor kontrolüne giderken Kıvılcım'ın yeni programına sevilen isim Saba Tümer konuk oluyor. Tanıtıma Asil'in kurduğu yeni şirkette işe başlayan Nursema'nın İlhami ile karşılaşması damga vuruyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer ve Kıvılcım'ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirmiştir ancak Bade ve Başak'ın eski erkek arkadaşının yaptığı itiraflar gecenin tatsız kapanmasına neden olur. Başak, gelip geçmiş bir arkadaşlığın çok üzerinde durulmaması gerektiğini söyleyerek Ünal ailesine karşı olayı kapatır. Ancak Ömer'in durumu çok daha zordur. Bade'nin hamile olduğunu söylemesi üzerine Ömer köşeye sıkışmıştır. Kıvılcım ise Ömer'e çok kızgındır. Bade de bu arada boş durmayarak Salkım'ı kendi yanına çekme derdine düşer. Annesinin dolduruşuna gelen Emir, Çimen'e hesap sormaya kalktığında hiç ummadığı bir tepki ile karşılaşır, araları yine bozulur. Nilay yeni açacağı dükkân için Abdullah'tan vize alınca çok mutlu olur, hemen annesiyle birlikte işe koyulur. Kıvılcım'ın morali Asil'in platformunda program yapmaya karar vermesiyle bir nebze de olsa düzelir. Ancak çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağından henüz haberi yoktur.



DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.