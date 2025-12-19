Haberler

Kızılcık Şerbeti 118. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Güncelleme:
Gold Film tarafından hazırlanan Kızılcık Şerbeti, 13 Ekim 2022'de yayınlanan ilk bölümüyle Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu yapımın senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Yayına girdiği günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, Türk televizyonlarında öne çıkan dram projelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 118. bölümü ekrana gelecek. Diziyi izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 118. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 118. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ BÖLÜM HEYECANI

Salkım, herkesle arasını iyi tutmaya çalışırken Çimen ona karşı duyduğu şüpheleri gizleyemiyor. Ömer, Bade ile Kemal arasındaki yakınlıktan oldukça memnuniyet duyarken, Kıvılcım yaşadığı acıyla yalnız kalıyor. Fatih ve Başak düğün hazırlıklarına devam ederken, Başak bu evliliğin ardındaki gerçekleri hatırlatıyor. Artan gerilimle birlikte, nikah masasında Başak'ın yapacağı itiraf izleyiciyi büyük bir sırla baş başa bırakıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatih'le evlenen Başak'ın gizemli arkadaşı merak uyandırırken, Bade ile yakınlaşan Ömer, Kıvılcım'dan Bade'ye kibar davranmasını istiyor. Salkım, gelin olarak istemediği Çimen'le ilgili dert yanarken; Ömer ve Fatih, Çimen'i Salkım'a karşı koruyor. Asil ve Çimen'in eğlenceli gecesinde Emir'in çıkışının dikkat çektiği tanıtımda aşıkların ayrılığı Kıvılcım ve Salkım'ı karşı karşıya getiriyor. Tanıtımın finaline ise sırrı daha fazla taşıyamayan Nilay'ın, Nursema'nın eski sevgilisiyle mesajlaştığını açıklaması yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular :

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.

Osman DEMİR
