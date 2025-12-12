Haberler

Güncelleme:
Gold Film tarafından hazırlanan Kızılcık Şerbeti, 13 Ekim 2022'de yayınlanan ilk bölümüyle Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu yapımın senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Yayına girdiği günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, Türk televizyonlarında öne çıkan dram projelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 116. bölümü ekrana gelecek. Diziyi izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 116. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 116. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ BÖLÜM HEYECANI

Salkım, herkesle arasını iyi tutmaya çalışırken Çimen ona karşı duyduğu şüpheleri gizleyemiyor. Ömer, Bade ile Kemal arasındaki yakınlıktan oldukça memnuniyet duyarken, Kıvılcım yaşadığı acıyla yalnız kalıyor. Fatih ve Başak düğün hazırlıklarına devam ederken, Başak bu evliliğin ardındaki gerçekleri hatırlatıyor. Artan gerilimle birlikte, nikah masasında Başak'ın yapacağı itiraf izleyiciyi büyük bir sırla baş başa bırakıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başak'ın hem kendi ailesini hem Fatih'in ailesini kurtarmak için Fatih'le evleneceğiz haberini vermesi herkeste büyük bir şaşkınlık yaratmıştır. Ancak Fatih de durumları anlayarak Başak'a ayak uydurur. Böylece herkesin bu duruma inanmaktan başka çaresi kalmaz. Artık kız isteme zamanıdır. Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik yükselerek devam etmektedir. Bunda Ömer'in asistanını da payı büyüktür. Çocuklarının yanına gelmesiyle çok mutlu olan Salkım, eve neşe saçmaya devam ediyordur. Fatih'in evleneceğini Emir'den duyan Çimen şoke olur, bunu annesine nasıl söyleyeceği konusunda dertlenir. Ünallar'ın şirkette daha da güçleneceğini düşünen Asil, harekete geçerek onlarla arasını düzeltmeye çalışır. Nursema'nın sürekli birisiyle mesajlaşmasına dikkat kesilen Nilay, bu işin peşine düşer, sonunda öğrendiği gerçek büyük bir sürpriz olacaktır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.

