Kızılcık Şerbeti 116. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Güncelleme:
Gold Film tarafından hazırlanan Kızılcık Şerbeti, 13 Ekim 2022'de yayınlanan ilk bölümüyle Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu yapımın senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Yayına girdiği günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, Türk televizyonlarında öne çıkan dram projelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 116. bölümü ekrana gelecek. Diziyi izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 116. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 116. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ BÖLÜM HEYECANI

Ünal ve Keskin ailesini bir araya getiren Fatih ve Başak'ın evliliği, Fatih'in Kıvılcım'a açıklamasıyla Kıvılcım'ın içindeki ateşi harlıyor. En kötü zamanlarında birbirlerinin yanında olmayan iki eski âşık Kıvılcım ve Ömer'in yüz yüze gelmesi sert bir yüzleşme yaşanmasına sebep olurken Ömer'in "Benim en kötü zamanım sendin" sözleri duygu dolu anlara sebep oluyor. Çimen ve Emir'i Salkım'ın uygunsuz bir durumda yakalaması, iki aileyi karşı karşıya getiren yeni bir krizin fitilini ateşlerken, yaşanacaklar yeni bölüme dair ilgiyi zirveye taşıyor. Asude'nin, Nursema'ya oğlu konusunda yaptığı sert uyarıları hatırlatması tansiyonu yükseltirken, Nilay'ın Nursema'dan şüphelenip telefonunu karıştırdığı anlar dikkat çekiyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdullah ve Salkım evlenirler. Salkım'ın varlığı eve taptaze bir soluk getirir. Emir ve Çimen'in ilişkileri gayet yolunda giderken Ünallar'ın evinde rastlaşmaları ikisi için de büyük sürpriz olur. Bu kesişmeyi ilişkilerine yansıtmamaya karar verseler de hayat hiç de öyle akmayacaktır. Annelerin tanışması pek hoş geçmeyecektir. Ömer, Kıvılcım ile görüşmüyor, oğlu için yapılması gereken işleri asistanı üzerinden yürütüyordur. Kıvılcım ise bu durumdan son derece rahatsızdır. Sonunda dayanamaz ve harekete geçer. Abidin'in sayesinde Sevtap istediği mekana kavuşmuştur. Artık tek derdi burayı güzelce işletmektir. Fatih ve Başak'ın tanışması çok sevimli bir şekilde olsa da şirkette yapılan toplantıda Tuncay ve Abdullah çok gerilirler. Sonrasında evlerine yapılan polis baskını Tuncay'ı delirtir. Başak'ın onu durdurmak için bulduğu çözüm ise herkesi dönülmez bir yola sokacaktır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.

Osman DEMİR
