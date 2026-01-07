Haberler

Kırıkkale Valisi kim oldu? Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kırıkkale Valisi kim oldu? Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim oldu. Arama motorlarında ise Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim nereli, kaç yaşında? Kırıkkale Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kırıkkale iline yeni vali atandı. Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim nereli, kaç yaşında? Kırıkkale Valisi kim oldu?

KIRIKKALE VALİ ATAMASI YAPILDI!
İŞTE KARARNAME:

Kırıkkale Valisi kim oldu? Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kırıkkale Valisi kim oldu? Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, kaç yaşında, nereli?


KIRIKKALE VALİSİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Rizeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sarıibrahim; ilk, orta ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

9 Haziran 2020'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte Iğdır'a vali olarak atandı. Bu göreve atanmasıyla birlikte görevden alınmış Iğdır Belediye Başkanının yerine kayyım olarak belediye başkanlığı görevini de yürütmüştür. 9 Ağustos 2023 tarih ve 32275 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/376 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaman valisi olarak atanan Sarıibrahim, 19 Eylül 2024 tarih ve 32667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/321 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
İstanbul'un gökdelen mezarlıkları Esenyurt'ta havadan görüntülendi

İstanbul'un orta yerinde gökdelen mezarlığı! Görüntüler şok etti
Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi