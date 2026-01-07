Kırıkkale Valisi kim oldu? Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kırıkkale iline yeni vali atandı. Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim nereli, kaç yaşında? Kırıkkale Valisi kim oldu?

KIRIKKALE VALİ ATAMASI YAPILDI!

KIRIKKALE VALİSİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Rizeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sarıibrahim; ilk, orta ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

9 Haziran 2020'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte Iğdır'a vali olarak atandı. Bu göreve atanmasıyla birlikte görevden alınmış Iğdır Belediye Başkanının yerine kayyım olarak belediye başkanlığı görevini de yürütmüştür. 9 Ağustos 2023 tarih ve 32275 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/376 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaman valisi olarak atanan Sarıibrahim, 19 Eylül 2024 tarih ve 32667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/321 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmıştır.