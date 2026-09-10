KİRALIK KONUT BAŞVURUSU: İstanbul kiralık konut projesine nereden, nasıl başvurulur? Kiralık sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. TOKİ üzerinden uygulanacak yeni kiralama modeli kapsamında ilk etapta 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, İstanbul kiralık konut projesine nereden, nasıl başvurulur? Kiralık sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Detaylar...

İSTANBUL KİRALIK KONUT PROJESİNE NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR?

İstanbul’da uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta yapımı tamamlanan 1071 konut için başvuru süreci başlayacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Proje kapsamında hak sahipleri, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Başvuru işlemleri için herhangi bir ücret alınmayacak. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında bulunan “Konut / İşyeri Başvuru” hizmeti üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kura çekimi ve konut teslimatlarının ise ekim ayında başlaması planlanıyor.

İLK ETAPTA KAÇ ADET KONUT KİRALANACAK?

İstanbul kiralık sosyal konut uygulamasında ilk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Proje genelinde ise İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralama modeli kapsamında toplam 15 bin sosyal konutun uygun şartlarla kiraya verilmesi planlanıyor.

İlk etapta kiralanacak konutlar için belirlenen şartları taşıyan başvuru sahipleri arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

KİRALIK EVLER HANGİ BÖLGELERDE?

İstanbul'da kiralık konut tahsis edilecek bölgeler dört grup altında belirleniyor.

1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar

2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal

3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören

4. Grup: Arnavutköy

KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İstanbul kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için çeşitli başvuru şartları bulunuyor. Verilen bilgilere göre başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, belirlenen yaş ve evlilik koşullarını taşıması, İstanbul'da ikamet etmesi ve belirlenen gelir sınırını aşmaması gerekiyor.

VATANDAŞLIK ŞARTI

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

YAŞ ŞARTI

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak şartı bulunuyor.

EVLİLİK ŞARTI

Başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor. Bununla birlikte başvuru dönemi sonu itibarıyla 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacak.

İKAMET ŞARTI

Başvuru sahibinin, başvuru döneminin son günü itibarıyla İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır Adres Kayıt Sistemi'nde kesintisiz şekilde ikamet ediyor olması gerekiyor.

Bu durumun Tarihçeli İkametgah Belgesi ile belgelendirilebilmesi şartı da aranıyor.

MÜLKİYET VE/VEYA HAK SAHİPLİĞİ BULUNMAMASI ŞARTI

Başvuru sahibi veya eşinin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

GELİR ŞARTI

Başvuru tarihi itibarıyla son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL üst sınırını aşmaması gerekiyor.

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İstanbul kiralık sosyal konut projesine, belirtilen şartları karşılayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Başvuru sahibinin başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve evli olması gerekiyor. Ancak başvuru dönemi sonu itibarıyla 65 yaşını dolduran kişiler için evlilik şartı aranmayacak.

Bunun yanında başvuru sahibinin veya eşinin Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve son 12 aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

KİRALIK KONUT PROJESİNDE EVLERİN FİYATLARI

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde kira bedelleri konut tipine göre değişiklik gösterecek. Konutların piyasa kira değerlerinin altında fiyatlarla vatandaşlara sunulacağı belirtiliyor.

Belirlenen kira bedelleri şöyle:

1+1 konut: 10.000 TL

2+1 konut: 12.000 TL

3+1 konut: 15.000 TL

4+1 konut: 18.000 TL'den başlayacak

Proje kapsamında ilk etapta hak sahiplerine 3 yıllık süreyle kiralama imkanı sunulacak.

İSTANBUL KİRALIK KONUT PROJESİ 2026 NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurulan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da kiralık sosyal konut uygulamasının başlayacağını açıkladı.

81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun hayata geçirileceği proje kapsamında İstanbul'da dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir kiralama modeli uygulanacak. İstanbul'da yapılacak 100 bin konutun yanı sıra, ilk kez uygulanacak sistem kapsamında 15 bin sosyal konut uygun şartlarla kiraya verilecek.

İstanbul'da dört farklı bölgede yürütülecek proje kapsamında ilk etapta 1071 konut, belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıllık süreyle kiralanacak.

Kiralama sürecinde hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Uygulamanın devlet güvencesi altında yürütüleceği ve konutların uygun şartlarda kiraya verileceği açıklandı.