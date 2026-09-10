Galatasaray'da acı tablo

Galatasaray’da yıldız forvet Victor Osimhen'in eksikliği, sarı-kırmızılı ekibin hücuttaki verimliliğini ve Avrupa arenasındaki sonuçlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Nijeryalı golcünün forma giyemediği Avrupa karşılaşmalarında alınan sonuçlar, teknik heyet ve taraftarları endişelendiren bir tabloyu ortaya çıkarıyor.

OSIMHEN YOKSA GALİBİYET YOK

İstatistiklere yansıyan tabloya göre Galatasaray, Victor Osimhen’in kadroda yer almadığı hiçbir Avrupa maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncudan yoksun çıktığı Union Saint-Gilloise mücadelesinde sahadan mağlubiyetle ayrılırken; RFS ve Malmö karşılaşmalarında ise skor üstünlüğünü koruyamayarak beraberliğe razı oldu.

HÜCUM HATTINDA BİTİRİCİLİK SORUNU

Osimhen’in sahada bulunmadığı süreçte sarı-kırmızılı ekibin bitiricilik oranında ve ön alan organizasyonlarında belirgin bir aksama yaşandığı görülüyor. Sadece skor katkısıyla değil, yaptığı ön alan baskısı ve atletizmiyle de takım hücumunu yönlendiren tecrübeli golcünün yokluğu, Galatasaray'ın skoru üretme gücünü doğrudan etkiliyor.