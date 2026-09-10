Haberler

Brent petrolün varil fiyatı Ortadoğu'daki çatışmaların etkisiyle 100 doları aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW YORK, 10 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki New York ve New Jersey Limanı'nda bulunan bir petrol rafinerisi, 24 Ağustos 2026. Ortadoğu'daki çatışmaların etkisiyle Brent petrol fiyatları çarşamba günü erken saatlerde varil başına 100 ABD dolarını aştı.

NEW YORK, 10 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki New York ve New Jersey Limanı'nda bulunan bir petrol rafinerisi, 24 Ağustos 2026.

Ortadoğu'daki çatışmaların etkisiyle Brent petrol fiyatları çarşamba günü erken saatlerde varil başına 100 ABD dolarını aştı.

Kasım teslimatlı Brent ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 100,95 dolara ulaşarak 100 dolarlık sembolik seviyenin üzerine çıkmış oldu. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı

Piyasaların odaklandığı veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor

Arda Güler beklenen imzayı atıyor
Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim! Ahmet'in hayali 2 tüp kana bağlı!

Ahmet'in Harvard hayali 2 tüp kana bağlı
Medvedev'den dünyayı alarma geçiren nükleer çıkış: Birkaç adım kaldı

3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım hakkında çıkan iddialara yalanlama

Fenerbahçe'den güne damga vuran o iddia için jet hızında yalanlama
Seferihisar Belediye Başkanı'nın mesajlarında Uğur Dündar detayı ortaya çıktı

Belediye Başkanının sevgilisiyle mesajında Uğur Dündar detayı
Faiz, dolar ve altın üçgeni: Vatandaşı ne bekliyor?

Faiz, dolar ve altın üçgeni: Vatandaşı ne bekliyor?