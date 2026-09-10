Brent petrolün varil fiyatı Ortadoğu'daki çatışmaların etkisiyle 100 doları aştı
NEW YORK, 10 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki New York ve New Jersey Limanı'nda bulunan bir petrol rafinerisi, 24 Ağustos 2026. Ortadoğu'daki çatışmaların etkisiyle Brent petrol fiyatları çarşamba günü erken saatlerde varil başına 100 ABD dolarını aştı.
NEW YORK, 10 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki New York ve New Jersey Limanı'nda bulunan bir petrol rafinerisi, 24 Ağustos 2026.
Ortadoğu'daki çatışmaların etkisiyle Brent petrol fiyatları çarşamba günü erken saatlerde varil başına 100 ABD dolarını aştı.
Kasım teslimatlı Brent ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 100,95 dolara ulaşarak 100 dolarlık sembolik seviyenin üzerine çıkmış oldu. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua