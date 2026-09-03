KİRA ARTIŞ HESAPLAMA: Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Eylül ayı kira artış oranı hesaplama!

Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenecek olanlar için zam hesabı gündemde. Kira bedeline uygulanacak artış oranının belli olmasıyla birlikte, farklı kira tutarlarında ödenecek yeni miktarlar da merak konusu oldu. Eylül 2026 kira artış oranı yüzde 31,79 olarak uygulanırken, kiracılar kendi mevcut kira bedellerini bu oran üzerinden hesaplayabiliyor. Kira zammının hesabında hangi formül kullanılıyor? İşte Eylül ayı için kira artış hesaplama yöntemi ve merak edilen örnekler.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanır. Eylül 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için bu oran yüzde 31,79 olarak belirlendi. Hesaplama yapılırken mevcut kira bedeli ile artış oranı çarpılır ve çıkan zam tutarı mevcut kiraya eklenir.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Eylül 2026 kira artış oranı yüzde 31,79 oldu. Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşen TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek azami artış oranını belirledi.

ÖRNEK HESAPLAMA

30.000 TL kira üzerinden yüzde 31,79'luk artış hesaplandığında:

Mevcut kira: 30.000 TL

Kira artış oranı: %31,79

Zam tutarı: 9.537 TL

Zamlı yeni kira: 39.537 TL

Hesaplama:

30.000 × 31,79 / 100 = 9.537 TL

30.000 + 9.537 = 39.537 TL

Buna göre, mevcut kirası 30 bin TL olan bir kiracının Eylül ayında sözleşmesini yenilemesi halinde yüzde 31,79'luk azami oran uygulanırsa yeni kira bedeli 39 bin 537 TL olur.