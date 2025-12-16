Haberler

Kimlerin uyuşturucu testi pozitif çıktı? Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi pozitif mi?

Güncelleme:
Türkiye medya ve hukuk gündemini sarsan bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheli hakkında yapılan Adli Tıp Kurumu testlerinin sonuçları açıklandı. Peki, Kimlerin uyuşturucu testi pozitif çıktı? Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi sonuçları ne? Adli Tıp Kurumu testleri sonuçlarının detayları haberimizde!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı "uyuşturucu" soruşturması çerçevesinde tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen Adli Tıp Kurumu testleri sonuçlandı. Peki, Kimlerin uyuşturucu testi pozitif çıktı? Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi sonuçları ne? Şüpheliler hakkında yürütülen Adli Tıp Kurumu testleri sonuçları haberimizde!

MEHMET AKİF ERSOY VE 9 ŞÜPHELİ

Soruşturma kapsamında toplam 10 kişi hakkında detaylı inceleme yapıldı. Bunlar arasında medya dünyasından tanınan isimlerin yanı sıra farklı sektörlerden şüpheliler de bulunuyor. Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda 7 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemeler sonucunda bazı şüphelilerin biyolojik örneklerinde uyuşturucu madde kullanımına dair bulgulara rastlandı. Analizlere ilişkin raporlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

MEHMET AKİF ERSOY'UN TEST SONUCU

Yapılan incelemeler sonucunda Mehmet Akif Ersoy'un örneklerinde uyuşturucu madde bulgusu tespit edildi. Özellikle saç örneklerinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

ELA RÜMESYA CEBECİ TEST SONUCU

Analiz raporuna göre Ersoy'un yanı sıra aşağıdaki isimlerin örneklerinde uyuşturucu madde bulguları belirlendi:

Ela Rumeysa Cebeci: Saç örneklerinde esrar ile sentetik uyuşturucu ve kokain metabolitleri tespit edildi.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN TEST SONUCU

Ufuk Tetik, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay: Saç örneklerinde farklı uyuşturucu maddelere dair pozitif bulgular rapor edildi.

Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç ve Meltem Acet'in örneklerinde ise hiçbir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı açıklandı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA DİĞER GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ve uyuşturucu kullanımı gibi çeşitli suçlamalar dosyada yer alıyor. Adli Tıp Kurumu'nun analiz raporu, soruşturmanın teknik boyutuna önemli katkı sundu.

