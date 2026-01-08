Kilis okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Kilis'te okul yok mu (KİLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığı bu dönemde, öğrenciler ve veliler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda, 9 Ocak Cuma günü Kilis'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.

KİLİS HAVA DURUMU

Kilis'te Yağışlı Hava Etkisini Artırıyor: Haftalık Hava Raporu

Kilis, Ocak ayının ikinci haftasında yağışlı ve bulutlu bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, özellikle hafta başında yağışların şiddetini artırması bekleniyor.

Perşembe ve Cuma: Parçalı Bulutlu ve Yağmurlu

• 08 Ocak Perşembe: Haftanın ilk günlerinde Kilis'te çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Hava sıcaklığının en yüksek 14°C, en düşük ise 2°C olması tahmin ediliyor.

• 09 Ocak Cuma: Cuma günü itibarıyla yağmurlu hava şehre giriş yapıyor. Sıcaklıklar en yüksek 12°C, en düşük 6°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranının ise %96'ya kadar çıkması bekleniyor.

Hafta Sonu: Yağışlara Kısa Bir Ara

• 10 Ocak Cumartesi: Cumartesi günü yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Sıcaklık tekrar 14°C'ye yükselirken, gece sıcaklığı 4°C civarında olacak.

• 11 Ocak Pazar: Pazar günü yağmurlu hava geri dönüyor. Günün en yüksek sıcaklığı 11°C, en düşük sıcaklığı ise 7°C olarak ölçülecek.

Pazartesi: Şiddetli Yağmur ve Rüzgar Kapıda

12 Ocak Pazartesi günü Kilis'te yağışların etkisini artırması öngörülüyor. Sıcaklık farkının azaldığı bu günde termometreler en yüksek 11°C, en düşük 10°C'yi gösterecek. Rüzgarın hızının saatte 25 km'ye ulaşması beklendiğinden vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Geçmiş Verilerle Kıyaslama: 1991-2020 yılları arasındaki verilere bakıldığında, Kilis'te bu dönemde ortalama en yüksek sıcaklık 10°C civarındayken, bu yıl tahmin edilen 14°C'lik sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle pazartesi günü beklenen rüzgar ve sürekli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.

KİLİS OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.