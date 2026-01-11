Haberler

Kilis okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kilis'te okul yarın yok mu (KİLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kilis okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kilis'te okul yarın yok mu (KİLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Ocak Pazartesi günü Kilis'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu. Kilis Valiliği'nin kar tatili hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Kilis okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kilis'te okul yok mu?

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığı bu dönemde, öğrenciler ve veliler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda, 12 Ocak Pazartesi günü Kilis'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu.

KİLİS HAVA DURUMU
Kilis Hava Durumu Raporu: Sınır Hattında Kar ve Sağanak Yağış Alarmı

Türkiye'nin güney sınırında yer alan Kilis, 12-16 Ocak 2025 tarihlerinde Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile kuzeyden sarkan soğuk hava dalgasının çarpışma alanında kalacak. Bu durum il genelinde alışılagelmişin dışında bir hava tablosu oluşturacaktır. 12 Ocak Pazartesi günü şehir genelinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Gündüz en yüksek sıcaklığın 8 derece, gece ise 3 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Yüzde 96'ya ulaşan nem oranı, yağışın miktarını artırarak alçak kesimlerde su birikintilerine yol açabilir.

13 Ocak Salı ve 14 Ocak Çarşamba günlerinde, sıcaklıkların bir miktar daha düşmesiyle birlikte yağışların iç ve yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Kilis şehir merkezinde karla karışık yağmurun etkisini sürdüreceği, ancak gece saatlerinde sıcaklığın sıfır dereceye yaklaşmasıyla buzlanma riskinin ortaya çıkacağı bildirilmektedir. Kilis'in geçmiş verilerinde Ocak ayı içerisinde sıfırın altında 11 dereceye kadar düşen uç sıcaklıklar olduğu göz önüne alındığında, bu haftaki ani soğumanın özellikle tarımsal alanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği değerlendirilmektedir.

Kilis okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kilis'te okul yarın yok mu (KİLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

15 ve 16 Ocak tarihlerinde yağışların şehri terk etmesi bekleniyor ancak dondurucu ayaz kentin üzerine çökecek. Gece sıcaklıklarının eksi 2 ile eksi 4 derecelere kadar gerileyeceği öngörülmektedir. Bu durum, özellikle zeytinlikler ve meyve bahçeleri için zirai don riski anlamına gelmektedir. Çiftçilerin meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli önlemleri almaları önerilmektedir. Ayrıca, sınır hattında görev yapan personelin ve bölgedeki vatandaşların kuvvetli rüzgarla birleşen soğuğa karşı tedbirli olmaları, ısınma araçlarını güvenli şekilde kullanmaları gerekmektedir. Şehir merkezinde belediye ekiplerinin olası bir kar yağışına karşı iş makinelerini hazır kıta beklettiği bilgisi paylaşılmıştır.

KİLİS OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Oynamadığı maçta bile taraftarın gazabına uğradı
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim

ABD'nin kaçırıp hapse tıktığı Maduro'dan günler sonra ilk mesaj
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

Süper Lig'in yıldızı maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım