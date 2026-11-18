Kick, "Sunset Reward Case" adlı kampanya kapsamında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için toplam 10 bin adet GTA 6 Ultimate Edition kodu dağıtıyor. 12 Kasım 2026'da başlayan kampanya 7 Aralık 2026'ya kadar sürecek. Kampanyaya katılmak için Kick'te herhangi bir canlı yayını 180 dakika izlemek ve ardından açılan ödül kutusunu açmak yeterli. Katılım için herhangi bir ödeme ya da abonelik gerekmiyor. PS5 kodları için Türkiye de desteklenen ülkeler arasında yer alıyor. Kick GTA 6 mı veriyor, Kick 10 bin GTA 6 kodu nasıl alınır, kampanya ne zaman bitiyor ve Türkiye'den katılabilir miyim soruları oyuncuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Kick GTA 6 kod kampanyasına ilişkin tüm detaylar.

KİCK GTA 6 MI VERİYOR?

Evet, Kick ücretsiz GTA 6 kodu dağıtıyor. Platform, "Sunset Reward Case" adını verdiği kampanya kapsamında toplam 10 bin adet GTA 6 Ultimate Edition dijital kodunu kullanıcılarına sunuyor. Kodlar; emoji ve rozetlerin de bulunduğu ödül havuzunun bir parçası olarak dağıtılıyor.

KİCK 10 BİN GTA 6 KODU NASIL ALINIR?

Kick'in GTA 6 kod kampanyasına katılmak için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

Kick.com sitesine ya da Kick mobil uygulamasına giriş yapın.

Platformdaki herhangi bir canlı yayını toplam 180 dakika, yani 3 saat izleyin.

İzleme süresi tamamlandığında profil resminizin yanında beliren ödül kutusu simgesine dokunun.

Kutuyu açarak ödül kazanıp kazanmadığınızı görün.

Platforma yeni katılan kullanıcılar, kayıt adımlarını tamamladıktan sonra ücretsiz bir ödül kutusu hakkı da elde ediyor.

KİCK GTA 6 KODU KESİN ÇIKIYOR MU?

Hayır, ödül kutusunu açmak GTA 6 kodu kazanmayı garanti etmiyor. Açılan her geçerli kutu aynı kazanma şansına sahip. Kullanıcılar her gün yeni bir kutu açarak katılım haklarını artırabiliyor.

KİCK GTA 6 KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kick'in GTA 6 kod kampanyası 12 Kasım 2026'da başladı ve 7 Aralık 2026'ya kadar sürecek. Kazanılan kodlar ise GTA 6'nın çıkış tarihi olan 19 Kasım 2026'dan önce verilmeyecek.

TÜRKİYE'DEN KİCK GTA 6 KAMPANYASINA KATILINIR MI?

Evet, Türkiye'deki kullanıcılar da kampanyaya katılabiliyor. PS5 kodları için kullanıcıların desteklenen bir ülkede kayıtlı PlayStation Network hesabına sahip olması gerekiyor ve Türkiye bu ülkeler arasında yer alıyor. Xbox kodları için ise herhangi bir ülke kısıtlaması bulunmuyor.

Kullanıcıların seçim yapmadan önce konsol ve kod bölgesinin PSN ya da Microsoft hesabıyla uyumlu olduğundan emin olması gerekiyor. Yanlış seçim yapılması halinde kodun yerine yenisi ya da alternatif bir ödül verilmiyor.

KİCK GTA 6 KODU NASIL TESLİM EDİLİYOR?

Kazanan kullanıcılar, Kick hesabına kayıtlı e-posta adresi üzerinden bilgilendiriliyor. Kazananların uygunluk bilgilerini iletmek için en az 14 günlük süresi bulunuyor. Kodlar hazır olduğunda Kick hesabındaki "Drops & Rewards" bölümünde görüntüleniyor.

KİCK GTA 6 KAMPANYASI İÇİN ÜCRET GEREKİYOR MU?

Hayır, kampanyaya katılmak için herhangi bir satın alma, abonelik, para yatırma ya da bahis işlemi gerekmiyor. Kick, kampanyanın Rockstar Games ve Take-Two Interactive'den bağımsız olarak düzenlendiğini açıkladı. Kick ve Rockstar çalışanları ile aileleri kampanyaya katılamıyor.

TWİTCH DE GTA 6 KODU VERİYOR MU?

Evet, Twitch de GTA 6 için kod dağıtacak. Twitch, oyunun çıkışından Kasım ayının sonuna kadar her gün GTA 6 kodu dağıtacağını duyurdu. Dağıtılacak toplam kod sayısı ise açıklanmadı. Twitch ayrıca 30 Kasım'a kadar GTA 6 temalı emoji ve rozetler de sunacak.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

GTA 6, Türkiye saatiyle 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için oynanabilir olacak.