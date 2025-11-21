KFC Türkiye açıldı mı?

Uzun süren sessizlik dönemini sonlandıran KFC, Türkiye pazarına resmen dönüş yaptığını duyurdu. Marka, HD İskender ve Pidem gibi önemli yerel zincirleri bünyesinde barındıran HD Holding ile franchise iş birliğine giderek faaliyetlerine yeniden başladı. Peki KFC Türkiye'de yeniden hizmet veriyor mu?

KFC TÜRKİYE'DE YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI

Türkiye'nin önde gelen hızlı servis restoran zincirlerinden Kentucky Fried Chicken (KFC), uzun süren sessizliğin ardından Türkiye pazarına geri döndü. Amerikalı kızarmış tavuk devi, HD İskender, Pidem ve Makarnam markalarını bünyesinde barındıran HD Holding ile imzaladığı franchise anlaşmasıyla operasyonlarına yeniden start verdi.

İLK ŞUBE HISTORIA AVM'DE AÇILDI

2025'in başlarında tüm restoranlarını kapatarak Türkiye'den geçici olarak çekilen KFC, belirsizlik döneminin ardından yeniden müşterilerine hizmet sunmaya başladı. Markanın yeni dönemdeki ilk restoranı Historia AVM'de açıldı. Şirket, Mall of İstanbul şubesinin de kısa süre içinde kapılarını açacağını duyurdu.

YUM! BRANDS VE HD HOLDING ORTAKLIĞI

KFC'nin çatı şirketi Yum! Brands, markanın Türkiye'deki operasyonlarını daha sağlam bir yapıya kavuşturmak amacıyla sektörde deneyimli HD Holding ile iş birliği yaptı. Bu anlaşmanın, KFC'nin Türkiye'de tüketicinin güvenini yeniden kazanmasına yönelik stratejisinin temel unsurlarından biri olduğu ifade ediliyor.