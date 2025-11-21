Haberler

KFC Türkiye açıldı mı?

KFC Türkiye açıldı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de hem yoğun tüketilen hem de zaman zaman boykot listelerinde adı geçen fast-food markalarından KFC ile ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. Bir süredir sosyal medyada ve Google aramalarında "KFC yeniden açıldı mı?" ve "İlk şube hangi noktada hizmete başladı?" soruları öne çıkarken, markadan resmi açıklama yapıldı.

Uzun süren sessizlik dönemini sonlandıran KFC, Türkiye pazarına resmen dönüş yaptığını duyurdu. Marka, HD İskender ve Pidem gibi önemli yerel zincirleri bünyesinde barındıran HD Holding ile franchise iş birliğine giderek faaliyetlerine yeniden başladı. Peki KFC Türkiye'de yeniden hizmet veriyor mu?

KFC TÜRKİYE'DE YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI

Türkiye'nin önde gelen hızlı servis restoran zincirlerinden Kentucky Fried Chicken (KFC), uzun süren sessizliğin ardından Türkiye pazarına geri döndü. Amerikalı kızarmış tavuk devi, HD İskender, Pidem ve Makarnam markalarını bünyesinde barındıran HD Holding ile imzaladığı franchise anlaşmasıyla operasyonlarına yeniden start verdi.

İLK ŞUBE HISTORIA AVM'DE AÇILDI

2025'in başlarında tüm restoranlarını kapatarak Türkiye'den geçici olarak çekilen KFC, belirsizlik döneminin ardından yeniden müşterilerine hizmet sunmaya başladı. Markanın yeni dönemdeki ilk restoranı Historia AVM'de açıldı. Şirket, Mall of İstanbul şubesinin de kısa süre içinde kapılarını açacağını duyurdu.

YUM! BRANDS VE HD HOLDING ORTAKLIĞI

KFC'nin çatı şirketi Yum! Brands, markanın Türkiye'deki operasyonlarını daha sağlam bir yapıya kavuşturmak amacıyla sektörde deneyimli HD Holding ile iş birliği yaptı. Bu anlaşmanın, KFC'nin Türkiye'de tüketicinin güvenini yeniden kazanmasına yönelik stratejisinin temel unsurlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.