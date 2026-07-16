Keşm Adası nerede, hangi ülkede, Keşm Adası haritası ve konumu neresi?

Son günlerde gündeme gelen Keşm Adası, konumu ve stratejik özellikleri nedeniyle merak edilmeye başlandı. "Keşm Adası nerede?", "Hangi ülkede bulunuyor?" ve "Keşm Adası haritası ile konumu nasıl?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Basra Körfezi'nin en büyük adası olan Keşm Adası hakkında merak edilenler.

KEŞM ADASI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Keşm Adası, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin ardından en çok merak edilen yerlerden biri oldu. Basra Körfezi'ndeki stratejik konumuyla dikkat çeken ada, hem doğal güzellikleri hem de jeopolitik önemiyle öne çıkıyor. "Keşm Adası nerede, hangi ülkede?" ve "Keşm Adası haritası ile konumu neresi?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

KEŞM ADASI NEREDE?

Keşm Adası, Basra Körfezi'nin doğusunda, Hürmüz Boğazı'nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Ada, İran'ın güney kıyılarına oldukça yakın bir konumda bulunuyor ve idari olarak İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlıdır.

Yaklaşık 1.500 kilometrekareyi aşan yüzölçümüyle Keşm Adası, yalnızca İran'ın değil, aynı zamanda Basra Körfezi'nin de en büyük adası olma özelliğini taşıyor.

KEŞM ADASI HANGİ ÜLKEDE?

Keşm Adası, İran sınırları içerisinde yer almaktadır. Ada, Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Keşm ilçesinin merkezidir. İran ana karasıyla arasında dar bir deniz geçidi bulunan ada, deniz ulaşımı ve köprü projeleriyle ülkenin önemli noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

KEŞM ADASI HARİTASI VE KONUMU

Keşm Adası, Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde bulunuyor. Bu konumu sayesinde dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından birinin üzerinde yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşı kıyısında bulunan ada, İran'ın Bandar Abbas kentine de oldukça yakın mesafede yer alıyor. Stratejik konumu nedeniyle uluslararası deniz taşımacılığı açısından büyük önem taşıyan bölgeler arasında gösteriliyor.

KEŞM ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

Keşm Adası, sahip olduğu stratejik konumun yanı sıra doğal kaynakları, limanları ve turizm potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı'na yakınlığı nedeniyle enerji taşımacılığı açısından kritik bir noktada bulunan ada, küresel petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği güzergâha hakim konumda yer alıyor.

Bunun yanında UNESCO Küresel Jeoparkı unvanına sahip olan Keşm Adası; vadileri, mağaraları, mangrov ormanları ve eşsiz jeolojik oluşumlarıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

KEŞM ADASI'NDA YAŞAM VE EKONOMİ

Keşm Adası'nın ekonomisi balıkçılık, deniz ticareti, turizm ve serbest ticaret faaliyetleri üzerine kuruludur. Ada üzerinde bulunan Keşm Serbest Ticaret Bölgesi, İran'ın dış ticaretinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Son yıllarda altyapı yatırımları ve turizm projeleriyle öne çıkan Keşm Adası, hem ekonomik hem de stratejik açıdan İran'ın en önemli bölgeleri arasında gösterilmeye devam ediyor.