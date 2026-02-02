Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli?

Periscope yayınlarıyla başlayan çıkışı onu kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri haline getirdi. Makyajdan müziğe, televizyondan sahne performanslarına uzanan yolculuğuyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu ise hâlâ en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul Yeniköy'de doğan Türk sosyal medya fenomeni, makyör ve DJ'dir. 2015'ten itibaren Periscope ve Snapchat'te paylaştığı videolarla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak internet ünlüsü hâline geldi. Zamanla televizyon, müzik ve dijital içerik üretimi alanlarında da adını duyurdu.

KERİMCAN DURMAZ KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1994 doğumlu olan Kerimcan Durmaz, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

KERİMCAN DURMAZ NERELİ?

Kerimcan Durmaz, İstanbulludur. İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya gelmiştir.

KERİMCAN DURMAZ'IN KARİYERİ

Durmaz, kariyerine makyör olarak başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Bakü'ye giderek bu alanda çalıştı. 2015 yılında sosyal medyada paylaştığı videolarla popülerlik kazandıktan sonra İstanbul'a döndü ve DJ'lik yapmaya başladı.

2016–2017 sezonunda TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyesi olarak televizyon izleyicisiyle buluştu. Aynı dönemde sinema projeleri için teklifler aldı.

Müzik alanına da adım atan Kerimcan Durmaz, 2021 yılında "Peşimde" adlı single'ını yayımladı. Ardından "Vida Loca", "K M N ?", "Bedel", "Nerdesin?", "Salla", "İstemem" ve "Yangın Var" gibi şarkılarla müzik kariyerini sürdürdü.

Son yıllarda kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kuran Durmaz, aynı zamanda YouTube ve diğer dijital platformlarda içerik üretmeye devam etmektedir.