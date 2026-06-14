Kenan Yıldız kimdir, Kenan Yıldız kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor, hangi takımı tutuyo

A Milli Futbol Takımımızın hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olan ve saha içindeki klas hareketleriyle taraftarların sevgilisi haline gelen Kenan Yıldız, özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Kenan Yıldız evli mi, çocuğu var mı, aslen nereli?" gibi soruların cevapları taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Türk bir baba ve Alman bir annenin oğlu olan, aslen Giresunlu kökenlere sahip başarılı futbolcunun aile yaşantısı, bekar olup olmadığı ve hangi takımı tuttuğuna dair en güncel bilgileri sizler için bir araya getirdik.

KENAN YILDIZ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. Futbola doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg altyapısında başlamış, ardından dünya devi Bayern Münih'in akademisine transfer olmuştur. 2022 yılında Juventus'a geçiş yaparak profesyonel kariyerinde dev bir adım atmıştır.

KENAN YILDIZ ASLEN NERELİDİR?

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Kenan Yıldız’ın babası Türk, annesi ise Alman'dır. Başarılı futbolcu, babasının memleketi olan aslen Afyonkarahisarlıdır. Almanya'da doğup büyümesine ve Alman Milli Takımı'ndan teklifler almasına rağmen, kalbinin sesini dinleyerek Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tercih etmiştir.

EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ VAR MI?

Kenan Yıldız bekardır ve henüz çocuğu yoktur. Kariyerinin zirve noktasına doğru emin adımlarla ilerleyen genç futbolcu, özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden, tamamen profesyonel futbol yaşantısına ve fiziksel gelişimine odaklanmış bir sporcu profili çizmektedir.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kenan Yıldız, İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Juventus'ta forma giymektedir. 2026 yılı itibarıyla kulübün efsane isimleri Del Piero ve Roberto Baggio gibi isimlerin taşıdığı 10 numaralı formanın sahibidir. Ayrıca Türkiye A Milli Takımı'nın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olarak 2026 Dünya Kupası elemelerinde kilit rol oynamaktadır.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Kenan Yıldız, profesyonel olarak Juventus forması giyse de, çocukluk yıllarına ait ortaya çıkan fotoğrafları onun bir Fenerbahçe sempatizanı olduğunu göstermiştir. Küçük yaşlarda Fenerbahçe formasıyla çekilmiş kareleri sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük beğeni toplamış, ancak kendisi şu an tamamen dünya devi Juventus'un başarılarına odaklandığını belirtmektedir.

2025-2026 SEZONU BAŞARILARI

İtalya'da Yılın Genç Oyuncusu: Serie A'da gösterdiği gol ve asist katkısıyla 2025 yılının en iyi genç yeteneği ödüllerinde üst sıralarda yer aldı.

Milli Gurur: 2026 Dünya Kupası elemelerinde kritik maçlarda attığı gollerle Türkiye'nin turnuva yolculuğuna büyük katkı sağladı.

Piyasa Değeri: Sergilediği üstün performansla piyasa değerini 2026 Nisan ayı itibarıyla 90 milyon Euro seviyelerine çekerek dünyanın en değerli genç oyuncuları listesine girdi.