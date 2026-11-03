Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak hangi takımları çalıştırdı?

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Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK'nın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. Kenan Koçak'ın takımı 1 Kasım 2026'da Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve 27 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Koçak, Iğdır'ı bu yıl ikinci kez çalıştırıyor. İlk dönemi 45 gün sürmüştü.

KENAN KOÇAK IĞDIR FK'DA NE YAPTI?

Kenan Koçak, Iğdır FK ile 3 Haziran 2026'da iki yıllık sözleşme imzaladı ve takımı ligde 10 maçtır yenilgisiz götürüyor. Antalyaspor maçında topun oyunda kaldığı süre 65 dakikaydı. Koçak maçtan sonra oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi, son paslarda daha doğru tercihler yapılırsa daha çok gol pozisyonu çıkacağını ekledi. Kulübün hedefi Süper Lig.

Koçak'ın Iğdır'daki ilk dönemi kısa sürmüştü. Takım 14 Mart 2026'da kendi sahasında Bodrum FK'ye 3-2 yenildi, Koçak da maçın ardından görevi bıraktığını açıkladı. Kararı kendi isteğiyle aldığını, kulübün geleceğini düşündüğünü söylemişti. Haziranda aynı kulübe geri döndü.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Kenan Koçak, futbolculuğunu ve antrenörlüğünün büyük kısmını Almanya'da geçiren Türk teknik direktör. Futbola SV Waldhof Mannheim altyapısında başladı, ön libero oynadı. İlk profesyonel lig maçına 2001-02 sezonunda Waldhof Mannheim formasıyla çıktı.

Avusturya'da DSV Leoben ve 2003-04 sezonunda Austria Salzburg forması giydi, sonra Mannheim'a döndü. Sakatlık yüzünden 2006-07 sezonunun sonunda futbolu bıraktı.

KENAN KOÇAK KAÇ YAŞINDA?

Kenan Koçak 45 yaşında. 5 Ocak 1981'de doğdu.

KENAN KOÇAK NERELİ?

Kenan Koçak Kayserili. Kayseri'de doğdu, futbolu Almanya'nın Mannheim kentinde öğrendi.

KENAN KOÇAK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Kenan Koçak teknik direktörlüğe 2009-10 sezonunda FC Türkspor Mannheim'da başladı. 2011-2013 arasında VfR Mannheim'ı, ardından üç sezon SV Waldhof Mannheim'ı çalıştırdı. Teknik direktörlük eğitimini 2015-16'da Hennes Weisweiler Akademisi'nde tamamladı.

Temmuz 2016'da SV Sandhausen'in başına geçti. Kasım 2019'dan Haziran 2021'e kadar Hannover 96'yı çalıştırdı. Almanya'nın ikinci ligi 2. Bundesliga'da yaklaşık 150 maçta takım yönetti. 2026'da Iğdır FK'ya geldi.

KENAN KOÇAK MİLLİ TAKIMDA GÖREV YAPTI MI?

Kenan Koçak, A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcı antrenörü olarak görev yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu ile 27 Eylül 2021'de üç yıllık sözleşme imzalamıştı.