Kemal Kılıçdaroğlu VİDEO İZLE! Kemal Kılıçdaroğlu son videosunda ne dedi?

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından paylaşılan video mesaj, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklama, özellikle parti içi tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Video, kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaşırken, farklı siyasi çevrelerde de tartışmalara neden oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SON VİDEOSUNDA NE DEDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son videosunda yaptığı açıklamalar, parti içi tartışmalar ve kamuoyundaki siyasi gündemle doğrudan ilişkilendirildi. CHP’de süregelen “mutlak butlan” tartışmaları bağlamında konuşan Kılıçdaroğlu, sert ve net ifadeler kullandı.

Videoda en çok dikkat çeken başlık, siyasette ahlak ve temiz yönetim vurgusu oldu. Kılıçdaroğlu, siyasetin yozlaşmasının toplumun vicdanını etkilediğini ifade ederken, CHP’nin bu konuda özel bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

Ayrıca, kendisine yönelik eleştiriler ve iddialara da yanıt veren Kılıçdaroğlu, siyasi duruşundan taviz vermeyeceğini belirtti.

“KİRLENEN SİYASET ÖNCE VİCDANI ÇÜRÜTÜR”

“Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları... Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.”

“BU AĞIR SORUMLULUK...”

“Ve dostlarım... Bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır.”

CHP, HARAMIN SIĞINAĞI OLAMAZ

“Dostlarım... Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim... Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.”

“İFTİRALARINIZ DA TEHDİTLERİNİZ DE VIZ GELİR”

“Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez! Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez! İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. Bakınız; yetmiş yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal’den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın benim sevgili yurttaşlarım.”

BAZI VEKİLLER VİDEOYU YENİDEN PAYLAŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun video mesajı, CHP’li bazı milletvekilleri tarafından yeniden paylaşılırken, bu durum parti içinde dikkat çeken bir dayanışma görüntüsü olarak değerlendirildi. Paylaşım yapan isimler arasında çeşitli dönemlerde görev yapmış milletvekilleri yer aldı.

CHP’DEN İLK TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu’nun video mesajına ilişkin yaptığı açıklamada, partinin geçmiş mücadelesine atıf yaptı. Başarır, “Adalet Yürüyüşü” sürecini hatırlatarak CHP’nin temel refleksinin adalet ve demokrasi olduğunu ifade etti. Ayrıca, geçmiş dönem uygulamaları ve güncel siyasi gelişmeler üzerinden değerlendirmelerde bulundu.