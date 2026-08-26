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KAYSERİ SON DAKİKA: Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kayseri'de ne zaman deprem oldu?

KAYSERİ SON DAKİKA: Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kayseri'de ne zaman deprem oldu?
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Kayseri'de 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelen deprem, kısa sürede gündeme geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Pınarbaşı olan sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Saat 09.53'te kaydedilen deprem sonrası vatandaşlar, "Kayseri'de deprem mi oldu?", "Kayseri'de ne zaman deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Kayseri'de hissedilen sarsıntının ardından " Kayseri'de deprem mi oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Afad'ın paylaştığı son dakika verilerine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin detaylar merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında...

KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet. Kayseri'de 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afad'ın paylaştığı verilere göre, depremin merkez üssü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olarak açıklandı.

KAYSERİ'DE NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Kayseri'deki deprem, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

KAYSERİ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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