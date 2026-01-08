Kayseri okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KAYSERİ HAVA DURUMUKayseri'de Saat Saat ve 5 Günlük Hava Durumu: Yağmurdan Kara Geçiş, Dondurucu Soğuk Geliyor

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri'de perşembe günü yağışlı hava etkisini gösterecek.15.00–18.00 saatlerinde hafif yağmur, 18.00–21.00 ve 21.00–24.00 saatleri arasında ise yağmur etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2–3 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü gece yarısından itibaren Kayseri'de yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. 24.00–03.00 saatleri arasında sıcaklık eksi 1 dereceye inerken, hissedilen sıcaklık eksi 6 derece olacak. Sabahın erken saatlerinde karla karışık yağmur etkili olurken, 06.00–09.00 ve 09.00–12.00 saatlerinde hafif yağmur görülecek.

Cuma öğle saatlerinden itibaren Kayseri'de kar yağışı etkisini artıracak. 12.00–15.00 ve 15.00–18.00 saatleri arasında hafif kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde hava çok bulutlu olacak. 18.00'den sonra sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düşecek, hissedilen sıcaklık ise eksi 10 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde termometrelerin eksi 8 dereceyi göstermesi bekleniyor.

5 Günlük Tahmin: Kayseri'de Kar ve Soğuk Hava Hakim Olacak

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre Kayseri'de 9 Ocak Cuma günü kar yağışı bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların eksi 3 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, nem oranı yüzde 96'ya kadar çıkacak.

10 Ocak Cumartesi günü Kayseri'de hava parçalı bulutlu olacak ancak sıcaklıklar sert düşecek. Gece saatlerinde termometrelerin eksi 10 dereceye kadar inmesi bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur etkili olurken, 12 ve 13 Ocak tarihlerinde kar yağışının yeniden etkisini artıracağı öngörülüyor.

Yetkililer, Kayseri genelinde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.