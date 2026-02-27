Kayseri okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Kayseri'de okullar tatil mi sorusu 27 Şubat Cuma günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Kayseri'de bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Kayseri Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.
27 Şubat Cuma Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.
KAYSERİ HAVA DURUMU
Kayseri'de Kar Yağışı ve Dondurucu Ayaz Kapıda
Kayseri genelinde kış mevsiminin sert yüzü perşembe gününden itibaren kendini iyice hissettirecek. Şehir merkezinde kar yağışı beklenirken, Erciyes Dağı ve yüksek kesimlerde yoğun tipiye karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.
26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı Başlıyor
Perşembe günü Kayseri'de gökyüzü tamamen bulutlarla kaplanacak ve günün ilk saatlerinden itibaren kar sağanakları şehri etkisi altına alacak.
KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?
27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.