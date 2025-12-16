Haberler

Kayseri'de okullar tatil mi? 17 Aralık Kayseri okullar yarın tatil mi, Kayseri Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

Kayseri'de okullar tatil mi? 17 Aralık Kayseri okullar yarın tatil mi, Kayseri Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?
Güncelleme:
Kayseri okullar tatil mi? 17 Aralık Kayseri okullar tatil olup olmadığı son dakika kar tatili haberleri ile yakından takip ediliyor. Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, sabah saatlerinde kar yağışı kent merkezinde de görüldü. Ekipler sürücüler için dikkat uyarılarında bulunurken, kar yağışıyla birlikte öğrenciler ve veliler gözlerini Valilikten gelecek olası açıklamalara çevirdi.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağışın merkezde de görülmesiyle birlikte okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündeme geldi.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ 17 ARALIK?

Kayseri'de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler, 17 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğine odaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı.

Mevcut bilgilere göre Kayseri'de okulların tatil edildiğine dair Valilik tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Kentte kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırırken, eğitim öğretime ara verilmesine yönelik herhangi bir duyuru yapılmadı.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahminlere göre Kayseri'de bugün kar yağışı etkili oluyor ve hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülüyor. Sabah saatlerinde merkeze kadar inen kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun şekilde görüldü.

Kayseri'de okullar tatil mi? 17 Aralık Kayseri okullar yarın tatil mi, Kayseri Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

Beş günlük hava durumu tahmininde ise yarın sisli hava ve 2 derece sıcaklık bekleniyor. Perşembe günü sisli ve 4 derece, cuma günü az bulutlu ve 7 derece, cumartesi günü ise sisli ve 6 derece hava tahmini paylaşıldı.

Kayseri'de okullar tatil mi? 17 Aralık Kayseri okullar yarın tatil mi, Kayseri Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

Onur BAYRAM
