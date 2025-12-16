Kayseri'de okullar tatil mi? 17 Aralık Kayseri okullar yarın tatil mi, Kayseri Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağışın merkezde de görülmesiyle birlikte okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündeme geldi.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ 17 ARALIK?

Kayseri'de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler, 17 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğine odaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı.

Mevcut bilgilere göre Kayseri'de okulların tatil edildiğine dair Valilik tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Kentte kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırırken, eğitim öğretime ara verilmesine yönelik herhangi bir duyuru yapılmadı.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahminlere göre Kayseri'de bugün kar yağışı etkili oluyor ve hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülüyor. Sabah saatlerinde merkeze kadar inen kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun şekilde görüldü.

Beş günlük hava durumu tahmininde ise yarın sisli hava ve 2 derece sıcaklık bekleniyor. Perşembe günü sisli ve 4 derece, cuma günü az bulutlu ve 7 derece, cumartesi günü ise sisli ve 6 derece hava tahmini paylaşıldı.