KAYMAKAMLIK/2 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı!

2025 yılı İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu olan Kaymakamlık/2 sınavı, 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti. Adaylar, sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanmasını merakla bekliyordu. Ösym, yapılan değerlendirmeler sonucunda Kaymakamlık/2 sınav sonuçlarını erişime açtı.

KAYMAKAMLIK/2 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Bu makalede, adayların Kaymakamlık/2 sınav sonuçlarını nasıl ve nereden sorgulayabileceklerini, sınav sonuçlarının detaylarını ve itiraz süreçlerini kapsamlı bir şekilde bulabilirsiniz.

KAYMAKAMLIK/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ösym tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-Kaymakamlık/2 sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı ve Kaymakamlık/2 sınav sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinden itibaren açıklanmıştır.

Adaylar, sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayabilirler. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adayların sınav başarı durumu net bir şekilde görülebilmektedir.

Sınav sonuçları üç kategoriye göre açıklanmaktadır:

İlk 260 aday ve 260. adayla aynı puanı alanlar: "İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir."

KAYMAKAMLIK/2 SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, Kaymakamlık/2 sınav sonuçlarını sorgulamak için Ösym'nin resmi sonuç ekranını kullanmalıdır. İşlem adımları şu şekildedir:

Ösym Sonuç Ekranına Giriş: https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

Bilgi Girişi: T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.

Sonuç Görüntüleme: Sorgulama işlemi tamamlandığında, sınav sonucunuzun detaylarını görebilirsiniz.

Sınav sonucunu görüntüledikten sonra, adaylar sonuç üzerinde inceleme veya itiraz hakkını kullanabilir.

2025-KAYMAKAMLIK/2 SINAV SONUÇLARI DETAYLARI

2025-Kaymakamlık/2 Sınavı sonuçları adayların puanları ve mülakat haklarını belirlemek açısından kritik öneme sahiptir. İlk 260 aday, mülakata katılmaya hak kazanırken, kontenjana giremeyen yüksek puanlı adaylar sadece puan bilgisi alacaktır. 70 puanın altında kalan adaylar ise sınavı kazanamamış sayılır.

Ösym, adayların sınav sonucunu elektronik ortamda açıkladıktan sonra 10 gün içerisinde itirazda bulunma hakkı tanır.

SONUÇ İNCELEME VE İTİRAZ SÜRECİ

Adayların Kaymakamlık/2 sınav sonuçlarına itiraz ve inceleme başvuruları için şu adımlar geçerlidir:

Sonuç açıklamasından itibaren 10 gün içinde Ösym'ye dilekçe ile başvurulmalıdır.

İnceleme başvurusunda adaylar, Ösym'nin internet sitesinde yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" duyurusuna uygun olarak dilekçe hazırlamalıdır.

Başvuru dilekçesine, Ösym'nin Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi hesabına yatırılan inceleme ücreti dekontu eklenmelidir.

Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.

ÖSYM, süresi içinde yapılan itirazları 10 gün içerisinde değerlendirip sonuçları adaylara ve gerekirse ilgili kuruma posta ile bildirecektir. Süresi geçen veya eksik bilgili dilekçeler işleme alınmaz.

Ayrıca, sınav sorularına ilişkin itirazlar, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içinde yapılmalıdır. Bu itirazlar, adayın dava açma süresini durdurmaz.