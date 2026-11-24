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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan arama çalışmaları, İstanbul Valiliği'nin açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. 22 Kasım 2026 akşamı gelen ihbarın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, AFAD ve belediyelerin veteriner hizmetleri ekipleri bölgede koordineli çalışma yürüttü. Peki, Sarıyer'de kayıp aslan bulundu mu, yakalandı mı? İstanbul Valiliği'nin açıklamasında neler yer aldı? İşte Uskumruköy'deki aslan ihbarına ilişkin son gelişmeler...

SARIYER'DE ASLAN BULUNDU MU, YAKALANDI MI?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü yönündeki ihbarın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında hayvanın bulunduğuna veya yakalandığına ilişkin bir bulguya ulaşılamadı. İstanbul Valiliği, 22 Kasım 2026 akşamı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda aslan görüldüğü yönünde ihbar alındığını açıkladı.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi veteriner hizmetleri ekipleri bölgede koordineli arama çalışması gerçekleştirdi. Alan, termal kameralı dronlarla havadan, ekipler tarafından ise karadan tarandı. Aramalarda ayrıca yemleme yapıldı ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı.

Valilik açıklamasında, saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. 23 Kasım'da ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş görüntülerin incelenmesi sonucunda ise görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SARIYER'DEKİ ASLAN İHBARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü iddiasıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 22 Kasım 2026 akşamı gelen ihbarın ardından farklı kurumların katılımıyla arama gerçekleştirildiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasında, bölgede havadan ve karadan tarama yapıldığı, termal kameralı dronların yanı sıra yemleme ve hareket sensörlü fotokapanlardan yararlanıldığı aktarıldı. Çalışmalar sonucunda aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 23 Kasım'da ekiplere iletilen yeni görüntülerin incelendiği ve görüntülerdeki hayvanın aslan ya da başka bir büyük kedi türü olmadığının değerlendirildiği kaydedildi. Valilik, yeni bir bilgi ulaşması halinde konunun yeniden değerlendirilmesi için ekiplerin hazır bulunduğunu belirtti.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI VE MUHTARINDAN ASLAN AÇIKLAMASI

Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiasının ardından Sarıyer Belediye Başkanı da konuya ilişkin açıklamada bulundu. Belediye Başkanı, hayvanın daha önce biri tarafından yetiştirilmiş ve beslenmiş olabileceğini belirterek vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını, hem kendi güvenlikleri hem de arama çalışmalarının aksamaması için dikkatli olmalarını istedi.

Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst ise bölgede aslan görüldüğünü ve ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi. Isıya duyarlı dronlarla hayvanın yerinin tespit edildiğini belirten Üst, yakalanmasını beklediklerini ifade etti.

Daha önce maymun ve yılan yakalama çalışmalarına da katıldığını belirten Üst, 22 yıldır yaşadığı bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Hayvanın bir evde beslendiğini düşündüğünü dile getiren muhtar, aslanın evcil bir hayvan olduğunu düşündüğünü belirtti.

SARIYER'DEKİ ASLAN İDDİASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?

İstanbul Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Öte yandan, paylaşılan bilgilerde hayvanın sahibinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

SARIYER'İN USKUMRUKÖY MAHALLESİ NEREDE?

Uskumruköy, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Zekeriyaköy'e komşu konumda bulunan bir mahalle. Ormanlık alanlar, geniş araziler, müstakil evler ve çiftliklerin bulunduğu bölge, kırsal özellikleriyle öne çıkıyor. Uskumruköy, Kilyos'a da yakın konumda yer alıyor.

Sarıyer'in bir diğer mahallesi Zekeriyaköy ise villa, bahçeli ev ve sitelerin yanı sıra kafe ve sosyal alanların bulunduğu bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor. Her iki mahalle de İstanbul'un kuzeyinde, ormanlık alanlarla çevrili bölgeler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE'DE ASLAN BESLEMEK YASAK MI, CEZASI NE?

Türkiye'de aslan gibi tehlike arz eden yabani hayvanların bireysel olarak sahiplenilmesi ve beslenmesi yasak. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (l) bendi, Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanların üretilmesini, sahiplenilmesini, barındırılmasını ve beslenmesini yasaklıyor.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ise yaban hayvanlarının doğadan yakalanması, bulundurulması, üretilmesi ve ticareti Bakanlık iznine bağlı bulunuyor.

Olayın niteliğine göre ilgili mevzuatta farklı yaptırımlar öngörülüyor:

Kaçak yollarla ülkeye sokma: 5607 sayılı Kanun'un 3. maddesinin ilgili hükümleri kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulması durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası; ithali yasak eşya kapsamında değerlendirilmesi halinde ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma veya ihmal: Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi kapsamında, gözetimi altındaki hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı açısından tehlike oluşturacak biçimde serbest bırakan ya da kontrolünde ihmal gösteren kişiye 6 aya kadar hapis veya adli para cezası uygulanabiliyor.

Bakım ihmali ve uygun olmayan koşullar: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin ilgili hükümleri ve 28. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanabiliyor.

İşkence veya zalimce muamele: Kanunun ilgili hükümleri kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Zarar ve yaralama: Hayvanın bir kişiye zarar vermesi veya yaralanmaya yol açması durumunda, ilgili ceza hükümlerinin yanı sıra Türk Borçlar Kanunu'nun 67. maddesi kapsamında hayvan bulunduranın sorumluluğu çerçevesinde maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü doğabiliyor.