Kastamonu’da yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda, bir üniversite öğrencisinin yarı çıplak halde ikinci kattaki bir evin penceresinden atlayarak yaralanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir araştırma görevlisi tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen adli süreçte şüpheli hakkında çok sayıda ağır suçlama yöneltildi. Peki, Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi tecavüz olayı nedir? Detaylar...

Olay, Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre erkek üniversite öğrencisi, ikinci katta bulunan evin penceresinden yarı çıplak şekilde aşağı atladı. Öğrenci, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından öğrencinin taburcu edildiği bildirildi.

Olay sırasında aynı evde bulunduğu tespit edilen araştırma görevlisi A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette yürütülen işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında değerlendirilen olay, kamuoyunda “Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi tecavüz olayı” başlığıyla gündeme taşındı. Yetkili makamlar tarafından olayın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

YARI ÇIPLAK HALDE OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri ise olayın yaşandığı evde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrencinin tedavi süreci hastanede devam etti.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olayın ardından öğrenciyle ilgili psikolojik destek sürecinin de değerlendirildiği ifade edildi. Soruşturma dosyasına ilişkin sağlık raporlarının da savcılık incelemesine dahil edildiği belirtildi.

“TARTIŞMANIN ARDINDAN ATLADI” İDDİASI

Adliyeye sevk edilen araştırma görevlisi A.D.’nin ifadesinde, yaralanan öğrenciyle daha önce ilişki yaşadıklarını öne sürdüğü öğrenildi.

Şüphelinin emniyet ifadesinde, olay günü taraflar arasında tartışma çıktığını ve öğrencinin bu tartışmanın ardından kendisini pencereden aşağı attığını iddia ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında hem tarafların ifadeleri hem de olay yerinde elde edilen delillerin detaylı şekilde incelendiği kaydedildi. Güvenlik birimlerinin dijital materyaller ve iletişim kayıtları üzerinde de çalışma yürüttüğü öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

Araştırma görevlisi A.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş kapsamlı suçlamalarla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli hakkında yöneltilen suçlamalar şu şekilde açıklandı:

Nitelikli cinsel saldırı

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Özel hayatın gizliliğini ihlal

Mala zarar verme

Silahla tehdit

Hakaret

Mahkeme, savcılık tarafından sunulan dosya kapsamındaki değerlendirmelerin ardından şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. A.D. cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.