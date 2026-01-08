Kastamonu okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma Kastamonu okullar tatil mi, Kastamonu'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Kastamonu Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu'da Saat Saat ve 5 Günlük Hava Durumu: Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

Meteoroloji tahminlerine göre Kastamonu'da perşembe gününden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Perşembe günü 12.00–18.00 saatleri arasında sağanak yağış beklenirken, akşam saatlerine doğru yağışın karla karışık yağmura dönmesi öngörülüyor. 21.00'den sonra sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

Cuma günü gece yarısından itibaren Kastamonu'da kar yağışı başlayacak. 24.00–09.00 saatleri arasında kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, hissedilen sıcaklıkların eksi 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde rüzgarın zaman zaman 33 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

Cuma günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışı yerini çok bulutlu havaya bırakacak. Ancak sıcaklıklar düşüşünü sürdürecek. 12.00–18.00 saatleri arasında sıcaklık 0 ile eksi 2 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde termometrelerin eksi 5 dereceyi göstermesi bekleniyor.

5 Günlük Tahmin: Kastamonu'da Kar ve Yağmur Aralıklarla Sürecek

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre Kastamonu'da 9 Ocak Cuma günü kar yağışı etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 0 ile 1 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

10 Ocak Cumartesi günü yağmurlu hava görülecek ancak gece saatlerinde sıcaklık eksi 6 dereceye kadar düşecek. 11 Ocak Pazar günü kuvvetli yağmur beklenirken, 12 ve 13 Ocak tarihlerinde Kastamonu'da kar yağışı yeniden etkisini artıracak.

Yetkililer, Kastamonu genelinde kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.