Kastamonu okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

7 Ocak Çarşamba günü Kastamonu'da okullar tatil mi, yoksa eğitime devam mı edilecek? Kastamonu Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması henüz gelmedi. Ebeveynler ve öğrenciler, okulların tatil olup olmadığını merakla bekliyor. Bu konuda resmi bir açıklama yapıldığında bilgi aktarılacaktır.

KASTAMONU HAVA DURUMU

Meteorolojiden Uyarı: Kar Yağışı ve Dondurucu Soğuklar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahminlere göre, bölge genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Hafta ortasından itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

5 Günlük Detaylı Tahmin

• 7 Ocak Çarşamba: Haftanın ilk tahmin gününde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gün içinde en yüksek 11°C, gece ise 0°C dolaylarında seyredecek.

• 8 Ocak Perşembe: Gökyüzü kapanıyor ve karla karışık yağmur başlıyor. Sıcaklıklar sert bir düşüşle en yüksek 7°C, en düşük 1°C olarak ölçülecek. Nem oranı ise %95'e kadar çıkacak.

• 9 Ocak Cuma: Haftanın en soğuk günü yaşanacak. Kar yağışının etkili olacağı cuma günü termometreler gündüz en fazla 3°C'yi gösterecek. Gece sıcaklığı ise -1°C'ye kadar düşecek.

• 10 Ocak Cumartesi: Hafta sonuna girerken yağışlar duruyor ve yerini az bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Ancak dondurucu soğuklar etkisini artırarak gece sıcaklığının -5°C'ye kadar gerilemesine neden olacak.

• 11 Ocak Pazar: Haftanın son gününde yeniden karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı -1°C ile 7°C arasında değişirken, rüzgar hızının saatte 18 km'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Geçmiş Yıllara Göre Durum

Mevcut tahminler, geçmiş yılların (1991-2020) ortalama sıcaklık değerleri olan 2,2°C ile 3,1°C arasındaki seyri korurken, Cumartesi gecesi beklenen -5°C'lik sıcaklık, uç değerlere (-16°C) yaklaşmasa da kış şartlarının sertleşeceğini gösteriyor.

Sürücülerin Dikkatine: Özellikle Cuma günü beklenen kar yağışı ve Cumartesi gecesi yaşanabilecek buzlanma riskine karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması önemle rica olunur.

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.