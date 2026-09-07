Kaşif Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu ne zaman, neden, nasıl öldü, mezarı nerede? Kaşif Kozinoğlu'nun rütbesi nedir, görev yerleri nelerdir?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yıllar sonra yeniden açılması ve 10 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmesiyle birlikte, “Kaşif Kozinoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?” soruları yeniden gündeme geldi.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak askeri kariyerine başladı. 1980 yılında Özel Harp Dairesi bünyesinde görev yapan Kozinoğlu, 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde farklı görevler üstlendi.

Kozinoğlu'nun görevleri arasında Tim Komutanlığı, İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı bulunuyordu. TSK'daki görev sürecinde ağırlıklı olarak Orta Asya sahasından sorumlu oldu.

Ordudan ayrılmasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılan Kozinoğlu, Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan gibi farklı bölgelerde görev yaptı. Eylül 2010'da ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" unvanıyla Asya Bölgesi sorumluluğuna getirildi.

Kozinoğlu, MİT Dış Operasyonlar Dairesi yöneticiliği de yaptı. 2011 yılında hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

KAŞİF KOZİNOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'nde rahatsızlandı. Adalet Bakanlığı'nın dönemin açıklamasına göre Kozinoğlu, bulunduğu odada fenalaştıktan sonra cezaevi görevlileri tarafından revire götürüldü ve ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen saat 19.30'da yaşamını yitirdi.

KAŞİF KOZİNOĞLU NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yapılan ilk resmi açıklamalarda, cezaevindeki odasında rahatsızlandığı belirtildi. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kozinoğlu, uzun süreli ve ağır spor yaptıktan sonra duş alarak odasına geldi ve yatağında fenalaştı. Tansiyonunun yükselmesi üzerine kendisine dilaltı hapı verildiği ve ardından acil butonuna basıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Kozinoğlu'nun saat 18.18'de odasından sedyeyle çıkarıldığı, 18.24'te revire götürüldüğü, ambulansın ise 18.37'de cezaevine ulaştığı belirtildi. 18.47'de ambulansla hastaneye sevk edilen Kozinoğlu'nun saat 19.15'te hastaneye ulaştığı ve tüm müdahalelere rağmen saat 19.30'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Dönemin açıklamasında, ilk ölüm muayenesinde herhangi bir kırık, darp veya cebir izine rastlanmadığı da belirtildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu incelemesi yapıldı.

Daha sonraki otopsi değerlendirmesinde ise Kozinoğlu'nun kronik iskemik kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında ölümle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı vermişti. 2026 yılının ağustos ayında dosyanın yeniden ele alınmasıyla birlikte söz konusu takipsizlik kararının kaldırıldığı ve soruşturmanın yeniden yürütüldüğü bildirildi.

KAŞİF KOZİNOĞLU MEZARI NEREDE?

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı bölgesinde bulunan Kocatepe Mezarlığı'ndadır.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN RÜTBESİ NEDİR?

Kaşif Kozinoğlu, Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptı. Askeri kariyerinin ardından ordudan ayrılan Kozinoğlu, MİT bünyesinde görev almaya başladı.

Dönemin haberlerinde Kozinoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nden binbaşı rütbesindeyken ayrıldığı bilgisi yer aldı.

KAŞİF KOZİNOĞLU GÖREV YERLERİ NELERDİR?

Kaşif Kozinoğlu'nun askeri kariyerinin önemli bölümü Özel Harp Dairesi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde geçti. 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başlayan Kozinoğlu, 1995 yılına kadar Tim Komutanlığı, İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı gibi görevlerde bulundu.

TSK'daki görevleri sırasında ağırlıklı olarak Orta Asya sahasından sorumlu olan Kozinoğlu, ordudan ayrıldıktan sonra MİT'e katıldı. MİT bünyesinde Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da görev yaptı.

Eylül 2010'da ise "Baş Müşavir" unvanıyla Asya Bölgesi sorumluluğuna getirildi. Kozinoğlu ayrıca MİT Dış Operasyonlar Dairesi yöneticiliği görevinde bulundu.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin dosya, 2026 yılında yeniden gündeme geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında bulunduğu bildirildi.

Soruşturmanın yeniden başlatılması, 2011 yılında cezaevinde gerçekleşen ölümün yeniden incelenmesi anlamına geliyor. Mevcut aşamada soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları, kişiler hakkında kesinleşmiş bir suç veya sorumluluk hükmü anlamına gelmiyor.