Kars okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Kars'ta okul yok mu (KARS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü Kars genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Kars Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Kars okullar tatil mi?" ve "Kars'ta bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

KARS HAVA DURUMU

Kars'ta Yoğun Kar ve Dondurucu Soğuk Alarmı: Sıcaklık -20 Dereceye Kadar Düşecek

Kars'ta Perşembe günü çok bulutlu hava etkili olurken, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre gece saatleriyle birlikte hava sıcaklıkları hızla düşecek, Cuma günü ise kent genelinde yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

Perşembe günü 12.00–18.00 saatleri arasında çok bulutlu hava görülürken sıcaklık -1 dereceden -3 dereceye kadar gerileyecek. Saat 18.00 itibarıyla kar yağışı başlayacak ve gece boyunca aralıklarla devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık -7 dereceye kadar düşerken, nem oranının artmasıyla birlikte buzlanma ve don riski oluşacak.

Cuma günü sabah saatlerinde Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürecek. 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklığın -12 dereceye kadar düşmesi beklenirken, gün boyunca kar yağışı aralıklarla devam edecek. Akşam saatlerinde rüzgârın etkisini artırmasıyla hissedilen sıcaklığın -13 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

5 Günlük Tahmin: Kar ve Sert Soğuk Devam Edecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre Kars'ta önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı etkisini sürdürecek. Cuma günü yoğun kar yağışı beklenirken, Cumartesi günü sıcaklıkların -13 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Pazar günü ise gece sıcaklıklarının -20 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Hafta boyunca dondurucu soğuk ve kar yağışı aralıklarla devam edecek.

Yetkililer, buzlanma, don ve tipi riskine karşı vatandaşları uyarırken; özellikle sürücülerin zincir, kış lastiği ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları gerektiğini vurguluyor.

KARS OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.