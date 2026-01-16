Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre; birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler hem karnelerini alacak hem de yarıyıl tatiline adım atacak. Peki, Karneler saat kaçta verilecek 2026? İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri karnelerini hangi saatte alacak, 16 Ocak Cuma okullar yarım gün mü? Detaylar haberimizde.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi akademik takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem karneleri 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak.

Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel okullarda, karneler saat 10.00 itibarıyla verilmeye başlanacak. Bu saatten önce sınıflarda genellikle kısa süreli ders etkinlikleri yapılırken, 10.00'dan sonra karne dağıtım süreci başlatılacak.

Karne dağıtım saatleri ülke genelinde tek tip uygulama kapsamında planlanmış olup, okul türüne veya il bazında farklılık göstermeyecek. Böylece öğrenciler ve veliler, karne saatine dair net bir zaman dilimine sahip olacak.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ KARNELERİNİ HANGİ SAATTE ALACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler için karne dağıtım saati aynıdır.

İlkokul öğrencileri: 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00

Ortaokul öğrencileri: 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00

Lise öğrencileri: 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00

Karneler sınıf öğretmenleri veya rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere teslim edilecek. Aynı zamanda öğrenciler; dönem notlarını, yıl sonu ortalamalarını ve varsa takdir – teşekkür belgelerini de karneyle birlikte alacak.

Karne dağıtımının tamamlanmasının ardından öğrenciler, resmi olarak yarıyıl tatiline girmiş olacak.

16 OCAK CUMA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Karne günü olan 16 Ocak 2026 Cuma, okullarda yarım gün eğitim uygulanacak.

Sabah saatlerinde öğrenciler okula gelecek, kısa süreli etkinliklerin ardından 10.00 itibarıyla karne dağıtımı gerçekleştirilecek. Karne dağıtımının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için eğitim öğretim faaliyetleri sona erecek.

Bu nedenle 16 Ocak Cuma günü:

Tam gün ders işlenmeyecek

Öğleden sonra eğitim yapılmayacak

Öğrenciler karne aldıktan sonra okuldan ayrılabilecek

Aynı gün öğretmenler için de birinci dönem resmi olarak tamamlanmış olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler 15 günlük sömestr tatiline çıkacak.

Yarıyıl tatili başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Yarıyıl tatili bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Bu süreçte öğrenciler hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlık yapma fırsatı bulacak.

E-KARNE NASIL BAKILIR?

Fiziki olarak karnesini alamayan ya da notlarını dijital ortamda incelemek isteyen öğrenciler için e-Karne sistemi devreye giriyor.

MEB takvimine göre e-Karne sistemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açılacak. Bu saatten sonra öğrenciler ve veliler, tüm karne bilgilerine online olarak ulaşabilecek.

E-Karne görüntüleme adımları:

e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılır

Öğrencinin T.C. kimlik numarası girilir

Okul numarası ile sisteme giriş yapılır

Sistem üzerinden;

Ders notları

Dönem ortalamaları

Takdir ve teşekkür belgeleri

Başarı durumları

detaylı şekilde görüntülenebilecek.

E-Karne uygulaması, özellikle karne günü okulda bulunamayan öğrenciler için resmi ve güvenilir bir alternatif sunuyor.