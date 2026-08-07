Karma 2. sezon ne zaman çıkacak? Exxen Karma dizi yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Karma dizisinin hayranlarının uzun süredir beklediği gelişme resmiyet kazandı. Exxen'in ilgi gören yapımlarından biri olan Karma için ikinci sezon hazırlıkları başladı ve ekip yeniden sete çıktı. İlk sezonuyla dikkat çeken yapım, genişleyen oyuncu kadrosu ve yeni karakterleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, yayın tarihi ve yeni sezon detayları da merak konusu oldu. Peki, Karma 2. sezon ne zaman çıkacak? Exxen Karma dizi ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

KARMA 2. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Exxen'in dikkat çeken orijinal yapımlarından Karma, ikinci sezon hazırlıklarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Yapımdan paylaşılan bilgilere göre dizinin yeni sezon çekimleri resmen başladı.

İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, özellikle karakter odaklı anlatımı, günlük yaşamdan beslenen hikâyesi ve samimi diliyle platformun öne çıkan dizileri arasında yer aldı. Sosyal medyada da sık sık gündeme gelen dizi, ilk sezon finalinin ardından ikinci sezonun gelip gelmeyeceği yönündeki sorularla konuşulmaya devam etmişti.

Beklenen açıklamanın gelmesiyle birlikte yapım ekibi yeniden sete çıkarken, ikinci sezon hazırlıkları da resmen başlamış oldu.

Yapımcılığını PPH - Hitay Öztürk'ün üstlendiği dizinin senaryosu ilk sezonda olduğu gibi Serkan Dağlı ve Muammer Tali tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise yeniden Ömer Baykul oturuyor.

Yeni sezonda başrollerde yine Anıl Çelik ve Serkan Dağlı yer alacak. Kadroya ayrıca Öznur Serçeler, Selin Türkmen ve Müfit Kayacan da dahil oldu. Bunun yanı sıra sezon boyunca hikâyeye katılacak konuk oyuncuların da dizinin akışında önemli rol üstleneceği belirtildi.

EXXEN KARMA DİZİ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İkinci sezon çekimlerinin başlamasının ardından en çok merak edilen konuların başında yayın tarihi geliyor.

Paylaşılan bilgilere göre Karma ikinci sezonuyla çok yakında yalnızca Exxen'de izleyiciyle buluşacak. Ancak yapım ekibi tarafından şu ana kadar ikinci sezon için net bir yayın tarihi açıklanmadı.

Çekim sürecinin başlamasının ardından sosyal medya kullanıcıları da yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Resmi yayın takvimi duyurulduğunda platform tarafından paylaşılması bekleniyor.

KARMA DİZİ KONUSU NE?

Karma, ilk sezonunda karakter merkezli hikâye yapısıyla dikkat çekti. Günlük yaşamın içinden olayları eğlenceli bir anlatımla ekrana taşıyan yapım, samimi diyalogları ve mizah unsurlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Dizi, sıcak atmosferini koruyan anlatımıyla karakterlerin yaşadığı olayları merkezine alırken, izleyicilere komedi ağırlıklı bir hikâye sunuyor. İlk sezonda oluşturduğu dünyanın ikinci sezonda daha da genişletileceği ifade edildi.

Yeni bölümlerde mevcut karakterlerin hikâyelerinin devam edeceği, bunun yanında yeni karakterlerin de anlatıya dahil olacağı bildirildi. Böylece dizinin hikâye evreninin daha kapsamlı hale gelmesi hedefleniyor.

KARMA DİZİ OYUNCULARI

İkinci sezonda dizinin ana kadrosunda ilk sezondan tanıdık isimler yer almaya devam ediyor.

Açıklanan oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Anıl Çelik

Serkan Dağlı

Öznur Serçeler

Selin Türkmen

Müfit Kayacan

Yapımdan paylaşılan bilgilere göre sezon boyunca farklı bölümlerde hikâyeye dahil olacak konuk oyuncular da izleyiciyle buluşacak. Konuk karakterlerin dizinin olay örgüsünde önemli bir yere sahip olacağı belirtilirken, bu isimlere ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

İlk sezonuyla oluşturduğu izleyici kitlesini korumayı hedefleyen Karma, ikinci sezonunda hem genişleyen oyuncu kadrosu hem de yeni karakterleriyle Exxen izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte yeni sezon için geri sayım da resmen başlamış oldu.