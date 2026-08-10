Karanlık Sular filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Karanlık Sular filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Karanlık Sular filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karanlık Sular filmini izleyecek olanların merak ettiği Karanlık Sular konusu nedir, Karanlık Sular oyuncuları kimler ve Karanlık Sular özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARANLIK SULAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Karanlık Sular filminin çekimleri Avustralya, İspanya ve ABD'de gerçekleştirildi. Filmin deniz ve sahil sahneleri nedeniyle farklı bölgelerde çekimlerden yararlanıldı. Yapımın hikayesinde geniş bir okyanus ve ıssız sahil atmosferinin öne çıkması, filmin çekim mekanlarının da önemli bir bölümünün kıyı bölgelerinde olmasını sağladı.

Filmin büyük bölümünde Nancy karakterinin sörf yaptığı ve köpek balığının saldırısına uğradığı sahil ön plana çıkıyor. Hikayenin neredeyse tamamının denizde geçmesi nedeniyle yapım ekibi, gerilim atmosferini güçlendirecek doğal mekanlardan yararlandı.

KARANLIK SULAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Karanlık Sular, 2016 yapımı bir ABD filmidir. Filmin yönetmenliğini Jaume Collet-Serra üstlenirken senaryosunu Anthony Jaswinski kaleme aldı. Film Türkiye'de 5 Ağustos 2016 tarihinde vizyona girdi.

Yaklaşık 1 saat 26 dakika süren yapım, dram, gerilim ve korku unsurlarını bir araya getiriyor. Film özellikle tek bir karakterin hayatta kalma mücadelesini merkeze almasıyla dikkat çekiyor.

KARANLIK SULAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Karanlık Sular, genç bir sörfçü olan Nancy'nin köpek balığı saldırısının ardından hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Nancy, gözlerden uzak bir sahilde tek başına sörf yaparken büyük bir beyaz köpek balığının saldırısına uğruyor.

Saldırıdan kurtulan Nancy, kıyıdan birkaç yüz metre uzaklıktaki küçük bir kayalığın üzerinde mahsur kalıyor. Yaralı olan genç kadın için zaman giderek daralırken köpek balığı da çevrede dolaşmaya devam ediyor. Nancy'nin güvenli bir şekilde kıyıya ulaşabilmesi için hem yaralarıyla hem de okyanustaki tehlikeyle mücadele etmesi gerekiyor.

KARANLIK SULAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Karanlık Sular filmi oyuncuları arasında başta Blake Lively olmak üzere Óscar Jaenada ve Brett Cullen gibi isimler bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan başlıca isimler şöyle:

• Blake Lively – Nancy Adams

• Óscar Jaenada – Carlos

• Brett Cullen – Nancy'nin babası

• Sedona Legge – Chloe

• Angelo Josue Lozano Corzo

• José Manuel Trujillo Salas

Blake Lively, filmin merkezindeki Nancy karakterine hayat veriyor. Oyuncu, filmin büyük bölümünde tek başına mücadele eden karakteri canlandırırken yapımın gerilim yükünü de taşıyor.

KARANLIK SULAR FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Karanlık Sular filminin yönetmeni Jaume Collet-Serra'dır. Filmin senaryosu ise Anthony Jaswinski tarafından yazıldı. Yönetmen, hikayeyi büyük ölçüde Nancy'nin içinde bulunduğu dar alan ve çevresindeki deniz üzerinden anlatıyor.

Filmin gerilim yapısında zaman faktörü de önemli bir yere sahip. Nancy'nin hem yarası nedeniyle hem de yükselen tehlike karşısında hızlı bir çözüm bulması gerekiyor.

KARANLIK SULAR FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Karanlık Sular, gerçek bir olayın birebir uyarlaması olarak değerlendirilmemektedir. Film, Nancy adlı kurgusal karakterin köpek balığı saldırısı sonrasında hayatta kalma mücadelesini anlatan bir gerilim yapımıdır.

Filmin dikkat çeken yönlerinden biri, hikayenin çok büyük bölümünün tek bir karakter etrafında ilerlemesidir. Nancy'nin kayalıkta mahsur kalması, köpek balığının sürekli tehdit oluşturması ve kıyının yakın olmasına rağmen ulaşılmasının zorlaşması gerilimin temelini oluşturuyor.

KARANLIK SULAR FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Karanlık Sular filmi yaklaşık 86 dakika sürüyor. 2016 yılında vizyona giren yapım, kısa süresine rağmen hikayeyi yoğun bir gerilim atmosferi içerisinde işliyor. Filmde aksiyonun yanı sıra Nancy'nin hayatta kalmak için yaptığı planlar da önemli yer tutuyor.

KARANLIK SULAR FİLMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Film adı: Karanlık Sular

Orijinal adı: The Shallows

Yapım yılı: 2016

Vizyon tarihi: 5 Ağustos 2016

Tür: Dram, gerilim, korku

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Senarist: Anthony Jaswinski

Başrol: Blake Lively

Oyuncular: Blake Lively, Óscar Jaenada, Brett Cullen, Sedona Legge

Çekim yerleri: Avustralya, İspanya ve ABD

Süre: 1 saat 26 dakika

Karanlık Sular, klasik köpek balığı filmlerinden farklı olarak hikayeyi büyük ölçüde tek bir karakterin mücadelesi üzerinden anlatıyor. Nancy'nin kıyıya çok yakın olmasına rağmen güvenli bölgeye ulaşamaması, filmin temel gerilim unsurunu oluşturuyor.

Blake Lively'nin canlandırdığı Nancy karakterinin yaralı halde kayalık üzerinde mahsur kalması ve karşısındaki köpek balığından kurtulmaya çalışması, izleyiciyi filmin başından sonuna kadar hayatta kalma mücadelesinin içinde tutuyor.