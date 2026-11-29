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Çatalca'daki Karamandere, 29 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul'un kuzeyinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yatağından taştı; Karacaköy Mahallesi'ndeki Binkılıç Deresi de taştı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre selde mahsur kalan 39 kişi kurtarıldı, can kaybı ve yaralı yok.

Taşkın sonrası Karamandere'de Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresi su altında kaldı, dere kenarında park halindeki araçlar suya gömüldü. Bölgeye AFAD ve itfaiyenin yanı sıra jandarma, sağlık ve İBB ekipleri gönderildi; kurtarma şişme botlarla yapıldı.

KARAMANDERE NEDEN TAŞTI?

Derenin taşmasının nedeni kuvvetli yağış. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava pazar günü İstanbul'un kuzeyinde etkili oldu, dere yatağındaki su yükselerek çevredeki sokaklara yayıldı. İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin değerlendirmesine dayanarak yağışın Karadeniz kıyısındaki ilçelerde yer yer kuvvetli olacağını önceden duyurmuştu.

HANGİ İLÇELER İÇİN UYARI VARDI?

Valiliğin uyarısı Çatalca dahil 6 ilçeyi kapsıyordu:

Çatalca

Arnavutköy

Eyüpsultan

Sarıyer

Beykoz

Şile

Valilik, bu ilçelerde metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağış beklendiğini belirterek sel ve su baskınına karşı uyardı. Meteoroloji de İstanbul'un aralarında olduğu 39 il için sarı kodlu uyarı verdi. Valiliğin açıklamasına göre hızı saatte 90 kilometreye çıkabilecek fırtına 1 Aralık Salı gününe kadar etkili olacak.

ÇATALCA'DA HANGİ BÖLGELER SU ALTINDA KALDI?

Karamandere'nin taşmasıyla bazı araçlar ve prefabrik yapıların bulunduğu araziler su altında kaldı. Karacaköy Mahallesi'ndeki Çiftlik Başak Yolu da sular altında kaldı.

Karacaköy'de yükselen Binkılıç Deresi'nden araçla geçmeye çalışan 2 kişi aracın içinde mahsur kaldı. Tarlaya çalışmaya giden bir minibüsteki işçiler de suyun ortasında kaldı. Araçların giremediği yerlerde kurtarma botlarla yapıldı ve çalışmalar saatlerce sürdü.

KAÇ KİŞİ KURTARILDI?

Kurtarılan kişi sayısı gün içinde arttı. Son açıklamayı Vali Gül yaptı: 39 kişi kurtarıldı ve mahsur kalan herkese ulaşıldı. Gün içindeki sayılar şöyle:

Saat (yaklaşık) Gelişme Kaynak 14.00 Karacaköy'de 2'si çocuk 4 kişi şişme botla kurtarıldı İBB ve AFAD ekipleri 14.45 Kurtarılan kişi sayısı 14'e çıktı AFAD ve itfaiye ekipleri 15.30 32 kişi kurtarıldı, 4 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor İstanbul Valisi Davut Gül 16.00 39 kişi kurtarıldı, mahsur kalan herkese ulaşıldı İstanbul Valisi Davut Gül

Vali Gül, bölgedeki bir kahvehanede köylülerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, gelecek yeni ihbarlara da ekiplerin müdahale edeceğini söyledi.

CAN KAYBI VAR MI?

Hayır. Vali Gül, selde ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı ve "Can kaybı olmaması, yaralı olmaması en büyük tesellimiz" dedi. Gül, su seviyesinin çok yükselmediğini, bu yüzden ciddi sağlık sorunu yaşayan kimse olmadığını da söyledi. Valiye göre kurtarma taleplerinin çoğu, yoğun yağışta yerinden kıpırdayamayan araçlardaki kişilerden geldi.

ÇATALCA NEREDE, NEREYE BAĞLI?

Çatalca, İstanbul'a bağlı bir ilçe. Kentin Avrupa Yakası'nda, batı ucunda yer alıyor ve topraklarının büyük kısmı kırsal. Karamandere ile Karacaköy, ilçenin dere yataklarına yakın yerleşim yerlerinden.

BÖLGEDE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Vali Gül, taşkın yaşanan bölgede yapısal tedbirler üzerinde çalışılacağını ve bölge sakinlerinin bilgilendirileceğini açıkladı. Karamandere'de, özellikle Karatepe Çıkmazı çevresinde oturanlar ise her kuvvetli yağışta aynı sorunu yaşadıklarını söyleyerek yetkililerden kalıcı önlem istedi.