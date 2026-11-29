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Çatalca'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, park halindeki araçlar suya gömüldü.

İstanbul'un kuzey bölgelerinde etkili olan sağan, su baskınlarına neden oldu. Çatalca'da Karamandere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Karatepe Çıkmazı Sokağı'nda park halindeki araçlar suya gömüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı