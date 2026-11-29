Çatalca'da sağanakla Karamandere taştı, park halindeki araçlar suya gömüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çatalca'da etkili olan sağanak nedeniyle Karamandere taştı, Karatepe Çıkmazı Sokağı'nda park halindeki araçlar suya gömüldü. İstanbul'un kuzey bölgelerindeki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.
Çatalca'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, park halindeki araçlar suya gömüldü.
İstanbul'un kuzey bölgelerinde etkili olan sağan, su baskınlarına neden oldu. Çatalca'da Karamandere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Karatepe Çıkmazı Sokağı'nda park halindeki araçlar suya gömüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı